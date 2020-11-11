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Песков оценил голосование по поправкам в Конституцию
Песков оценил голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию РФ стало чрезвычайно важным событием во внутренней политике и жизни страны в целом, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:55
2020-11-11T12:55
конституция рф
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ стало чрезвычайно важным событием во внутренней политике и жизни страны в целом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день.По итогам исследования государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, слова "самоизоляция" и "обнуление" стали словами 2020 года, рассказал РИА Новости проректор по науке, профессор кафедры общего и русского языкознания вуза Михаил Осадчий.Журналисты поинтересовались у Пескова, почему из всего внушительного пакета поправок в конституцию граждане отметили и запомнили именно слово "обнуление". "Я не могу ответить на ваш вопрос, наверное, это нужно отвечать социологу или нашим ученым. Я не знаю, каким образом они пришли к этому выводу, не берусь это комментировать", - сказал Песков."В политической жизни, наверное, поправки в конституцию, конечно же, было чрезвычайно важное событие в нашей внутренней политике и в жизни страны в целом, конечно. Преуменьшать значение этого нельзя и невозможно", - добавил он.На уточняющий вопрос о том, идет ли речь именно о поправках в целом, а не об обнулении, Песков ответил утвердительно.
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конституция рф, дмитрий песков, общество

Песков оценил голосование по поправкам в Конституцию

12:55 11.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ стало чрезвычайно важным событием во внутренней политике и жизни страны в целом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день.
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9 июля, 14:10Голосование по поправкам в Конституцию
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По итогам исследования государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, слова "самоизоляция" и "обнуление" стали словами 2020 года, рассказал РИА Новости проректор по науке, профессор кафедры общего и русского языкознания вуза Михаил Осадчий.
Журналисты поинтересовались у Пескова, почему из всего внушительного пакета поправок в конституцию граждане отметили и запомнили именно слово "обнуление". "Я не могу ответить на ваш вопрос, наверное, это нужно отвечать социологу или нашим ученым. Я не знаю, каким образом они пришли к этому выводу, не берусь это комментировать", - сказал Песков.
"В политической жизни, наверное, поправки в конституцию, конечно же, было чрезвычайно важное событие в нашей внутренней политике и в жизни страны в целом, конечно. Преуменьшать значение этого нельзя и невозможно", - добавил он.
На уточняющий вопрос о том, идет ли речь именно о поправках в целом, а не об обнулении, Песков ответил утвердительно.
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Конституция РФДмитрий ПесковОбщество
 
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