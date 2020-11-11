https://ria.ru/20201111/peskov-1584082259.html
Песков оценил голосование по поправкам в Конституцию
Песков оценил голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию РФ стало чрезвычайно важным событием во внутренней политике и жизни страны в целом, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:55
2020-11-11T12:55
2020-11-11T12:55
конституция рф
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_13fe9e0f58e7dd3126a91b2287d4e6cc.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ стало чрезвычайно важным событием во внутренней политике и жизни страны в целом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день.По итогам исследования государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, слова "самоизоляция" и "обнуление" стали словами 2020 года, рассказал РИА Новости проректор по науке, профессор кафедры общего и русского языкознания вуза Михаил Осадчий.Журналисты поинтересовались у Пескова, почему из всего внушительного пакета поправок в конституцию граждане отметили и запомнили именно слово "обнуление". "Я не могу ответить на ваш вопрос, наверное, это нужно отвечать социологу или нашим ученым. Я не знаю, каким образом они пришли к этому выводу, не берусь это комментировать", - сказал Песков."В политической жизни, наверное, поправки в конституцию, конечно же, было чрезвычайно важное событие в нашей внутренней политике и в жизни страны в целом, конечно. Преуменьшать значение этого нельзя и невозможно", - добавил он.На уточняющий вопрос о том, идет ли речь именно о поправках в целом, а не об обнулении, Песков ответил утвердительно.
https://ria.ru/20200709/1574112948.html
https://ria.ru/20200713/1574256866.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_15d356d7dbdabb81c2dfccb55cfed8d7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ стало чрезвычайно важным событием во внутренней политике и жизни страны в целом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день.
По итогам исследования государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, слова "самоизоляция" и "обнуление" стали словами 2020 года, рассказал РИА Новости проректор по науке, профессор кафедры общего и русского языкознания вуза Михаил Осадчий.
Журналисты поинтересовались у Пескова, почему из всего внушительного пакета поправок в конституцию граждане отметили и запомнили именно слово "обнуление". "Я не могу ответить на ваш вопрос, наверное, это нужно отвечать социологу или нашим ученым. Я не знаю, каким образом они пришли к этому выводу, не берусь это комментировать", - сказал Песков.
"В политической жизни, наверное, поправки в конституцию, конечно же, было чрезвычайно важное событие в нашей внутренней политике и в жизни страны в целом, конечно. Преуменьшать значение этого нельзя и невозможно", - добавил он.
На уточняющий вопрос о том, идет ли речь именно о поправках в целом, а не об обнулении, Песков ответил утвердительно.