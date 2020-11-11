https://ria.ru/20201111/peskov-1584082259.html

Песков оценил голосование по поправкам в Конституцию

Песков оценил голосование по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию РФ стало чрезвычайно важным событием во внутренней политике и жизни страны в целом, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:55

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2020-11-11T12:55

конституция рф

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ стало чрезвычайно важным событием во внутренней политике и жизни страны в целом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день.По итогам исследования государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, слова "самоизоляция" и "обнуление" стали словами 2020 года, рассказал РИА Новости проректор по науке, профессор кафедры общего и русского языкознания вуза Михаил Осадчий.Журналисты поинтересовались у Пескова, почему из всего внушительного пакета поправок в конституцию граждане отметили и запомнили именно слово "обнуление". "Я не могу ответить на ваш вопрос, наверное, это нужно отвечать социологу или нашим ученым. Я не знаю, каким образом они пришли к этому выводу, не берусь это комментировать", - сказал Песков."В политической жизни, наверное, поправки в конституцию, конечно же, было чрезвычайно важное событие в нашей внутренней политике и в жизни страны в целом, конечно. Преуменьшать значение этого нельзя и невозможно", - добавил он.На уточняющий вопрос о том, идет ли речь именно о поправках в целом, а не об обнулении, Песков ответил утвердительно.

https://ria.ru/20200709/1574112948.html

https://ria.ru/20200713/1574256866.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

конституция рф, дмитрий песков, общество