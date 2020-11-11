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Эксперт назвал оптимальную частоту перезагрузки смартфона
Эксперт назвал оптимальную частоту перезагрузки смартфона
Если вас устраивает, как работает устройство, перезапускать его без особой надобности не следует. Запуск всех служб, приложений с нуля и очистка оперативной... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T03:26
2020-11-11T03:26
смартфоны
wi-fi
технологии
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Если вас устраивает, как работает устройство, перезапускать его без особой надобности не следует. Запуск всех служб, приложений с нуля и очистка оперативной памяти нужны, если возникают проблемы, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко. При этом принудительная перезагрузка – первое средство, если произошел сбой в работе устройства, операционной системы или приложений. Этот способ может помочь, если смартфон перестал ловить Wi-Fi, не работает режим модема, аккумулятор быстрее обычного теряет заряд или приложения никак не хотят запускаться, указал он.При нормальной работе современные смартфоны вовсе не нуждаются в дополнительных перезагрузках и могут работать без них так долго, как это необходимо, то есть, до ближайшей проблемы из числа описанных выше, подытожил Гриценко.
https://ria.ru/20201111/zaryadka-1584026205.html
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смартфоны, wi-fi, технологии

Эксперт назвал оптимальную частоту перезагрузки смартфона

03:26 11.11.2020
 
© Фото : предоставлено HuaweiСмартфон Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica
Смартфон Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : предоставлено Huawei
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Если вас устраивает, как работает устройство, перезапускать его без особой надобности не следует. Запуск всех служб, приложений с нуля и очистка оперативной памяти нужны, если возникают проблемы, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

"Смартфоны и планшеты сами перезагружаются, когда, например, обновляются на новые версии операционных систем. У iPhone это происходит довольно часто, на моделях с операционной системой Android обновлений, как правило, ждать приходится дольше", - отмечет эксперт.

При этом принудительная перезагрузка – первое средство, если произошел сбой в работе устройства, операционной системы или приложений. Этот способ может помочь, если смартфон перестал ловить Wi-Fi, не работает режим модема, аккумулятор быстрее обычного теряет заряд или приложения никак не хотят запускаться, указал он.
При нормальной работе современные смартфоны вовсе не нуждаются в дополнительных перезагрузках и могут работать без них так долго, как это необходимо, то есть, до ближайшей проблемы из числа описанных выше, подытожил Гриценко.
Зарядка смартфона - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
02:22
Специалист рассказал, почему смартфон перестает заряжаться
 
СмартфоныWi-FiТехнологии
 
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