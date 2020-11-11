https://ria.ru/20201111/perezagruzka-1584027265.html

Эксперт назвал оптимальную частоту перезагрузки смартфона

Эксперт назвал оптимальную частоту перезагрузки смартфона

Если вас устраивает, как работает устройство, перезапускать его без особой надобности не следует. Запуск всех служб, приложений с нуля и очистка оперативной... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T03:26

2020-11-11T03:26

2020-11-11T03:26

смартфоны

wi-fi

технологии

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Если вас устраивает, как работает устройство, перезапускать его без особой надобности не следует. Запуск всех служб, приложений с нуля и очистка оперативной памяти нужны, если возникают проблемы, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко. При этом принудительная перезагрузка – первое средство, если произошел сбой в работе устройства, операционной системы или приложений. Этот способ может помочь, если смартфон перестал ловить Wi-Fi, не работает режим модема, аккумулятор быстрее обычного теряет заряд или приложения никак не хотят запускаться, указал он.При нормальной работе современные смартфоны вовсе не нуждаются в дополнительных перезагрузках и могут работать без них так долго, как это необходимо, то есть, до ближайшей проблемы из числа описанных выше, подытожил Гриценко.

https://ria.ru/20201111/zaryadka-1584026205.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смартфоны, wi-fi, технологии