Минтруд рассказал о плюсах новой методики расчета прожиточного минимума
15:10 11.11.2020 (обновлено: 16:10 11.11.2020)
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Новая методика расчета прожиточного минимума приведет к росту пенсий, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
По его словам, создается инструмент, который повысит заинтересованность "обелять" заработную плату, потому что ее значение влияет напрямую на значение прожиточного минимума через размер медианной зарплаты.
"В этом контексте уверен в том, что при росте медианной заработной платы в том числе будет расти, соответственно, и значение выплат, с которых осуществляются платежи в Пенсионный фонд России. Больше платежи — больше пенсии. Резюме: значение будет изменяться в большую сторону", — сказал Пудов на заседании Госдумы.
Ранее Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета МРОТ с учетом медианной зарплаты. Согласно проекту, величина прожиточного минимума на душу населения по России на год устанавливается правительством исходя из величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год.
Соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год устанавливается в размере 44,2% с 2021 года. Это соотношение пересматривается не реже одного раза в пять лет. При этом величина прожиточного минимума на очередной год не может быть ниже его величины в текущем году.