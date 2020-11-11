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Минтруд рассказал о плюсах новой методики расчета прожиточного минимума
Минтруд рассказал о плюсах новой методики расчета прожиточного минимума
Новая методика расчета прожиточного минимума приведет к росту пенсий, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:10
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андрей пудов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Новая методика расчета прожиточного минимума приведет к росту пенсий, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.По его словам, создается инструмент, который повысит заинтересованность "обелять" заработную плату, потому что ее значение влияет напрямую на значение прожиточного минимума через размер медианной зарплаты."В этом контексте уверен в том, что при росте медианной заработной платы в том числе будет расти, соответственно, и значение выплат, с которых осуществляются платежи в Пенсионный фонд России. Больше платежи — больше пенсии. Резюме: значение будет изменяться в большую сторону", — сказал Пудов на заседании Госдумы.Ранее Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета МРОТ с учетом медианной зарплаты. Согласно проекту, величина прожиточного минимума на душу населения по России на год устанавливается правительством исходя из величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год.Соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год устанавливается в размере 44,2% с 2021 года. Это соотношение пересматривается не реже одного раза в пять лет. При этом величина прожиточного минимума на очередной год не может быть ниже его величины в текущем году.
https://ria.ru/20201102/pensii-1582620412.html
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андрей пудов, госдума рф, общество

Минтруд рассказал о плюсах новой методики расчета прожиточного минимума

15:10 11.11.2020 (обновлено: 16:10 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Новая методика расчета прожиточного минимума приведет к росту пенсий, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
По его словам, создается инструмент, который повысит заинтересованность "обелять" заработную плату, потому что ее значение влияет напрямую на значение прожиточного минимума через размер медианной зарплаты.
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"В этом контексте уверен в том, что при росте медианной заработной платы в том числе будет расти, соответственно, и значение выплат, с которых осуществляются платежи в Пенсионный фонд России. Больше платежи — больше пенсии. Резюме: значение будет изменяться в большую сторону", — сказал Пудов на заседании Госдумы.
Ранее Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета МРОТ с учетом медианной зарплаты. Согласно проекту, величина прожиточного минимума на душу населения по России на год устанавливается правительством исходя из величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год.
Соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год устанавливается в размере 44,2% с 2021 года. Это соотношение пересматривается не реже одного раза в пять лет. При этом величина прожиточного минимума на очередной год не может быть ниже его величины в текущем году.
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Андрей ПудовГосдума РФОбщество
 
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