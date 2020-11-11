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В Шотландии установили памятник советским летчикам
В Шотландии установили памятник советским летчикам
Памятник советским летчикам в шотландском городе Эррол стал результатом добровольных и бескорыстных усилий россиян и британцев, которых объединило стремление... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T17:06
2020-11-11T17:24
великобритания
лондон
в мире
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ЛОНДОН, 11 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Памятник советским летчикам в шотландском городе Эррол стал результатом добровольных и бескорыстных усилий россиян и британцев, которых объединило стремление передать память будущим поколениям, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости тексте обращения посла РФ в Лондоне Андрея Келина по случаю установки памятника."Сегодня, 11 ноября, в День поминовения героев войн, в шотландском городе Эррол состоялась установка памятника советским летчикам, приуроченная к 75-летию окончания Второй мировой войны", - отмечается в обращении.Посол рассказал, что в 1943 году в британское правительство передало в помощь Советскому Союзу партию двухмоторных бомбардировщиков "Албемарл". Для выполнения задания по их транспортировке в начале 1943 года на авиабазу Эррол были направлены летчики из Московской авиагруппы особого назначения, где они вступили в состав специального 305-го отряда Королевских ВВС, созданного для подготовки советских экипажей."До прибытия в Британию с союзнической миссией летчики участвовали в тяжелых сражениях Великой Отечественной войны. Они отлично справились с выполнением и этого задания, но, к сожалению, не все было гладко. В мае 1943 года в ходе тренировочного полета один из "Албемарлов" потерял управление. Экипаж из трех советских летчиков погиб. В мае 2019 года в шотландской деревне Фернан в их честь был открыт небольшой мемориал. И сегодня мы отдаем дань их подвигу, а также героизму советских летчиков, устанавливая камень, привезенный из России с памятной доской в центре города Эррол", - пояснил Келин.По его словам, установка сегодняшнего мемориала – повод вспомнить о боевом братстве советского и британского народов. Автор памятника, установленного у городского собора в центре Эррола - карельский скульптор Александр Ким, а проектировщик мемориальной доски – Иван Юдинков, внук одного из погибших летчиков."Памятник в Эрроле – это результат добровольных и бескорыстных усилий людей России и Великобритании, которых объединило стремление передать эту память будущим поколениям. Примечательно, что этот мемориальный камень – из шокшинского малинового кварцита. Таким же камнем облицована Могила неизвестного солдата у Кремлевской стены", - отметил глава российской дипмиссии.
https://radiosputnik.ria.ru/20200620/1573222920.html
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великобритания, лондон, в мире

В Шотландии установили памятник советским летчикам

17:06 11.11.2020 (обновлено: 17:24 11.11.2020)
 
© Фото : предоставлено посольством РФ в ЛондонеПамятник советским летчикам в городе Эррол, Шотландия
Памятник советским летчикам в городе Эррол, Шотландия - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : предоставлено посольством РФ в Лондоне
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 11 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Памятник советским летчикам в шотландском городе Эррол стал результатом добровольных и бескорыстных усилий россиян и британцев, которых объединило стремление передать память будущим поколениям, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости тексте обращения посла РФ в Лондоне Андрея Келина по случаю установки памятника.
"Сегодня, 11 ноября, в День поминовения героев войн, в шотландском городе Эррол состоялась установка памятника советским летчикам, приуроченная к 75-летию окончания Второй мировой войны", - отмечается в обращении.
© Фото : архив А. БелорусовойГруппа советских летчиков из Московской авиагруппы особого назначения в Великобритании
Группа советских летчиков из Московской авиагруппы особого назначения в Великобритании - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : архив А. Белорусовой
Группа советских летчиков из Московской авиагруппы особого назначения в Великобритании
Посол рассказал, что в 1943 году в британское правительство передало в помощь Советскому Союзу партию двухмоторных бомбардировщиков "Албемарл". Для выполнения задания по их транспортировке в начале 1943 года на авиабазу Эррол были направлены летчики из Московской авиагруппы особого назначения, где они вступили в состав специального 305-го отряда Королевских ВВС, созданного для подготовки советских экипажей.
"До прибытия в Британию с союзнической миссией летчики участвовали в тяжелых сражениях Великой Отечественной войны. Они отлично справились с выполнением и этого задания, но, к сожалению, не все было гладко. В мае 1943 года в ходе тренировочного полета один из "Албемарлов" потерял управление. Экипаж из трех советских летчиков погиб. В мае 2019 года в шотландской деревне Фернан в их честь был открыт небольшой мемориал. И сегодня мы отдаем дань их подвигу, а также героизму советских летчиков, устанавливая камень, привезенный из России с памятной доской в центре города Эррол", - пояснил Келин.
По его словам, установка сегодняшнего мемориала – повод вспомнить о боевом братстве советского и британского народов. Автор памятника, установленного у городского собора в центре Эррола - карельский скульптор Александр Ким, а проектировщик мемориальной доски – Иван Юдинков, внук одного из погибших летчиков.
"Памятник в Эрроле – это результат добровольных и бескорыстных усилий людей России и Великобритании, которых объединило стремление передать эту память будущим поколениям. Примечательно, что этот мемориальный камень – из шокшинского малинового кварцита. Таким же камнем облицована Могила неизвестного солдата у Кремлевской стены", - отметил глава российской дипмиссии.
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