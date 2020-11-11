https://ria.ru/20201111/pamyatnik-1584149603.html

В Шотландии установили памятник советским летчикам

В Шотландии установили памятник советским летчикам

Памятник советским летчикам в шотландском городе Эррол стал результатом добровольных и бескорыстных усилий россиян и британцев, которых объединило стремление... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T17:06

2020-11-11T17:06

2020-11-11T17:24

великобритания

лондон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584147109_0:370:960:910_1400x0_80_0_0_fc04d29b2e3798ff1634fdb7181de939.jpg

ЛОНДОН, 11 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Памятник советским летчикам в шотландском городе Эррол стал результатом добровольных и бескорыстных усилий россиян и британцев, которых объединило стремление передать память будущим поколениям, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости тексте обращения посла РФ в Лондоне Андрея Келина по случаю установки памятника."Сегодня, 11 ноября, в День поминовения героев войн, в шотландском городе Эррол состоялась установка памятника советским летчикам, приуроченная к 75-летию окончания Второй мировой войны", - отмечается в обращении.Посол рассказал, что в 1943 году в британское правительство передало в помощь Советскому Союзу партию двухмоторных бомбардировщиков "Албемарл". Для выполнения задания по их транспортировке в начале 1943 года на авиабазу Эррол были направлены летчики из Московской авиагруппы особого назначения, где они вступили в состав специального 305-го отряда Королевских ВВС, созданного для подготовки советских экипажей."До прибытия в Британию с союзнической миссией летчики участвовали в тяжелых сражениях Великой Отечественной войны. Они отлично справились с выполнением и этого задания, но, к сожалению, не все было гладко. В мае 1943 года в ходе тренировочного полета один из "Албемарлов" потерял управление. Экипаж из трех советских летчиков погиб. В мае 2019 года в шотландской деревне Фернан в их честь был открыт небольшой мемориал. И сегодня мы отдаем дань их подвигу, а также героизму советских летчиков, устанавливая камень, привезенный из России с памятной доской в центре города Эррол", - пояснил Келин.По его словам, установка сегодняшнего мемориала – повод вспомнить о боевом братстве советского и британского народов. Автор памятника, установленного у городского собора в центре Эррола - карельский скульптор Александр Ким, а проектировщик мемориальной доски – Иван Юдинков, внук одного из погибших летчиков."Памятник в Эрроле – это результат добровольных и бескорыстных усилий людей России и Великобритании, которых объединило стремление передать эту память будущим поколениям. Примечательно, что этот мемориальный камень – из шокшинского малинового кварцита. Таким же камнем облицована Могила неизвестного солдата у Кремлевской стены", - отметил глава российской дипмиссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20200620/1573222920.html

великобритания

лондон

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, лондон, в мире