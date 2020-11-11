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В российском городе выставили на продажу дом-памятник за один рубль
В российском городе выставили на продажу дом-памятник за один рубль
В Великом Устюге выставили на продажу дом-памятник, в котором раньше находилась детская поликлиника, сообщает "35медиа". РИА Новости, 11.11.2020
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общество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Великом Устюге выставили на продажу дом-памятник, в котором раньше находилась детская поликлиника, сообщает "35медиа".По данным портала, здание является объектом культурного наследия регионального значения.Собственнику предстоит взять на себя все расходы по реставрации дома, которые оцениваются в 14 миллионов рублей.Здание было возведено в XIX веке. Внутри него находилась детская районная поликлиника. Отмечается, что главной декоративной деталью является фонарь на углу дома в стиле модерн.После окончания работ собственник сможет использовать объект как гостиничный комплекс, клинику или жилой дом.
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великий устюг, общество

В российском городе выставили на продажу дом-памятник за один рубль

10:01 11.11.2020 (обновлено: 11:32 11.11.2020)
 
© Фото : Официальный сайт Департамента имущественных отношений вологодской области Объект культурного наследия регионального значения "Дом Жигаловых, нач. XIX в." в Великом Устюге
 Объект культурного наследия регионального значения Дом Жигаловых, нач. XIX в. в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : Официальный сайт Департамента имущественных отношений вологодской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Великом Устюге выставили на продажу дом-памятник, в котором раньше находилась детская поликлиника, сообщает "35медиа".
По данным портала, здание является объектом культурного наследия регионального значения.
© Фото : Официальный сайт Департамента имущественных отношений вологодской областиОбъект культурного наследия регионального значения "Дом Жигаловых, начало XIX века" в Великом Устюге
 Объект культурного наследия регионального значения Дом Жигаловых, нач. XIX в. в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : Официальный сайт Департамента имущественных отношений вологодской области
Объект культурного наследия регионального значения "Дом Жигаловых, начало XIX века" в Великом Устюге
Собственнику предстоит взять на себя все расходы по реставрации дома, которые оцениваются в 14 миллионов рублей.
Здание было возведено в XIX веке. Внутри него находилась детская районная поликлиника. Отмечается, что главной декоративной деталью является фонарь на углу дома в стиле модерн.
После окончания работ собственник сможет использовать объект как гостиничный комплекс, клинику или жилой дом.
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