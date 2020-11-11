В российском городе выставили на продажу дом-памятник за один рубль
10:01 11.11.2020 (обновлено: 11:32 11.11.2020)
© Фото : Официальный сайт Департамента имущественных отношений вологодской области Объект культурного наследия регионального значения "Дом Жигаловых, нач. XIX в." в Великом Устюге
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Великом Устюге выставили на продажу дом-памятник, в котором раньше находилась детская поликлиника, сообщает "35медиа".
По данным портала, здание является объектом культурного наследия регионального значения.
© Фото : Официальный сайт Департамента имущественных отношений вологодской областиОбъект культурного наследия регионального значения "Дом Жигаловых, начало XIX века" в Великом Устюге
Объект культурного наследия регионального значения "Дом Жигаловых, начало XIX века" в Великом Устюге
Собственнику предстоит взять на себя все расходы по реставрации дома, которые оцениваются в 14 миллионов рублей.
Здание было возведено в XIX веке. Внутри него находилась детская районная поликлиника. Отмечается, что главной декоративной деталью является фонарь на углу дома в стиле модерн.
После окончания работ собственник сможет использовать объект как гостиничный комплекс, клинику или жилой дом.