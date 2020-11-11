https://ria.ru/20201111/pamyatnik-1584046320.html

В российском городе выставили на продажу дом-памятник за один рубль

В российском городе выставили на продажу дом-памятник за один рубль

В Великом Устюге выставили на продажу дом-памятник, в котором раньше находилась детская поликлиника, сообщает "35медиа". РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T10:01

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великий устюг

общество

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Великом Устюге выставили на продажу дом-памятник, в котором раньше находилась детская поликлиника, сообщает "35медиа".По данным портала, здание является объектом культурного наследия регионального значения.Собственнику предстоит взять на себя все расходы по реставрации дома, которые оцениваются в 14 миллионов рублей.Здание было возведено в XIX веке. Внутри него находилась детская районная поликлиника. Отмечается, что главной декоративной деталью является фонарь на углу дома в стиле модерн.После окончания работ собственник сможет использовать объект как гостиничный комплекс, клинику или жилой дом.

https://realty.ria.ru/20201110/odnushka-1583896345.html

великий устюг

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великий устюг, общество