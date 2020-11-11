https://ria.ru/20201111/outsider-1584175320.html

HBO закрыл сериал "Чужак" после первого сезона

HBO закрыл сериал "Чужак" после первого сезона

Канал НBO объявил о своем решении не продлевать сериал "Чужак" на основе романа Стивена Кинга на второй сезон, сообщает Cinema Blend. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T21:49

2020-11-11T21:49

2020-11-11T21:49

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стивен кинг

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Канал НBO объявил о своем решении не продлевать сериал "Чужак" на основе романа Стивена Кинга на второй сезон, сообщает Cinema Blend.Шоу начали показывать в январе, и рецензии на него были преимущественно положительные. Премьеру первого эпизода посмотрели 1,2 миллиона человек, а финал – 2,2 миллиона. В октябре Стивен Книг говорил, что сценарий второго сезона уже готов (его автор – Ричард Прайс), хотя официальной информации о продлении еще не было. Тем не менее, руководство канала приняло решение закрыть шоу. Продюсерская компания MRC, которая занимается сериалом, будет предлагать его другим студиям, и, возможно, у "Чужака" все же будет продолжение. Так, например, MRC продюсировала "Карточный домик" и "Озарк" на Netflix. Не исключено, что "Чужак" тоже окажется в результате на стриминговом сервисе.

https://ria.ru/20201030/kidman-1582065510.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, стивен кинг