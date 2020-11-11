Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201111/outsider-1584175320.html
HBO закрыл сериал "Чужак" после первого сезона
HBO закрыл сериал "Чужак" после первого сезона
Канал НBO объявил о своем решении не продлевать сериал "Чужак" на основе романа Стивена Кинга на второй сезон, сообщает Cinema Blend. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T21:49
2020-11-11T21:49
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
стивен кинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579972068_0:83:1024:659_1400x0_80_0_0_e86ed0eadd69061e34378a887d205ecc.jpg
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Канал НBO объявил о своем решении не продлевать сериал "Чужак" на основе романа Стивена Кинга на второй сезон, сообщает Cinema Blend.Шоу начали показывать в январе, и рецензии на него были преимущественно положительные. Премьеру первого эпизода посмотрели 1,2 миллиона человек, а финал – 2,2 миллиона. В октябре Стивен Книг говорил, что сценарий второго сезона уже готов (его автор – Ричард Прайс), хотя официальной информации о продлении еще не было. Тем не менее, руководство канала приняло решение закрыть шоу. Продюсерская компания MRC, которая занимается сериалом, будет предлагать его другим студиям, и, возможно, у "Чужака" все же будет продолжение. Так, например, MRC продюсировала "Карточный домик" и "Озарк" на Netflix. Не исключено, что "Чужак" тоже окажется в результате на стриминговом сервисе.
https://ria.ru/20201030/kidman-1582065510.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579972068_0:0:886:664_1400x0_80_0_0_e6a704a7fa473babce39c23bede1404a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, netflix, стивен кинг

HBO закрыл сериал "Чужак" после первого сезона

21:49 11.11.2020
 
© HBO Entertainment, 2020Кадр из сериала "Чужак"
Кадр из сериала Чужак - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© HBO Entertainment, 2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Канал НBO объявил о своем решении не продлевать сериал "Чужак" на основе романа Стивена Кинга на второй сезон, сообщает Cinema Blend.
Шоу начали показывать в январе, и рецензии на него были преимущественно положительные. Премьеру первого эпизода посмотрели 1,2 миллиона человек, а финал – 2,2 миллиона.
В октябре Стивен Книг говорил, что сценарий второго сезона уже готов (его автор – Ричард Прайс), хотя официальной информации о продлении еще не было.
Тем не менее, руководство канала приняло решение закрыть шоу.
Продюсерская компания MRC, которая занимается сериалом, будет предлагать его другим студиям, и, возможно, у "Чужака" все же будет продолжение.
Так, например, MRC продюсировала "Карточный домик" и "Озарк" на Netflix. Не исключено, что "Чужак" тоже окажется в результате на стриминговом сервисе.
Кадр из сериала Большая маленькая ложь - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 01:42Культура
Николь Кидман уверена, что будет третий сезон "Большой маленькой лжи"
 
КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixСтивен Кинг
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
00:28В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
Лента новостейМолния