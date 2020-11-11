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В Московской системе отопления повысили температуру из-за похолодания
В Московской системе отопления повысили температуру из-за похолодания
Городские службы повысили температуру в системе отопления Москвы из-за резкого похолодания, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:04
2020-11-11T13:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Городские службы повысили температуру в системе отопления Москвы из-за резкого похолодания, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В связи с изменением погодных условий принято решение увеличить температуру теплоносителя в городской системе теплоснабжения, в настоящее время в магистральных сетях она составляет 82-84 градусов", — отметил Бирюков.Он пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Так, при среднесуточной температуре плюс 4 градуса, температура теплоносителя составляет 75-77 градусов, при понижении до плюс 3 - увеличивается до 77-79 градусов.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что задания на изменение режима выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды.Он подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.
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жкх, петр бирюков, москва

В Московской системе отопления повысили температуру из-за похолодания

13:04 11.11.2020
 
© Fotolia / koldunovaКот в кресле у батареи
Кот в кресле у батареи - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Fotolia / koldunova
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Городские службы повысили температуру в системе отопления Москвы из-за резкого похолодания, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с изменением погодных условий принято решение увеличить температуру теплоносителя в городской системе теплоснабжения, в настоящее время в магистральных сетях она составляет 82-84 градусов", — отметил Бирюков.
Он пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Так, при среднесуточной температуре плюс 4 градуса, температура теплоносителя составляет 75-77 градусов, при понижении до плюс 3 - увеличивается до 77-79 градусов.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что задания на изменение режима выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды.
"Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами — за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", — отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.
Работа ООО Управляющая компания Влад-Дом в Первомайском районе Владивостока - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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