https://ria.ru/20201111/otgruzka-1584087127.html

"Русский уголь" в январе-октябре увеличил отгрузку каменного угля на 17%

"Русский уголь" в январе-октябре увеличил отгрузку каменного угля на 17%

Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) в январе–октябре отгрузила российским и зарубежным потребителям свыше 4,9 миллиона тонн... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:12

2020-11-11T13:12

2020-11-11T13:12

русский уголь

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) в январе–октябре отгрузила российским и зарубежным потребителям свыше 4,9 миллиона тонн каменного энергетического угля — на 17% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает компания.Уголь добывается на предприятиях "Русского угля" в Хакасии и Красноярском крае – разрезах Степной, Кирбинский и Саяно-Партизанский."С начала 2020 года выросли отгрузки саяно-партизанского и кирбинского угля. Рост обусловлен активным спросом на этот высококалорийный вид топлива у потребителей в разных сферах экономики – секторах жилищно-коммунального хозяйства – от частных домовладений до крупных муниципальных котельных, промышленности и строительства, предприятий большой энергетики, федеральных потребителей в РФ", — говорится в сообщении.Российский каменный уголь также экспортируется в страны АТР и Восточной Европы."Эксперты компании "Русский уголь" прогнозируют сохранение стабильного спроса на российский высококачественный высококалорийный каменный энергетический уголь на внутреннем и международном рынках. В перспективе "Русский уголь" планирует продолжать развивать производство на молодых угольных разрезах Кирбинский и Саяно-Партизанский и создавать новые рабочие места в Красноярском крае и Хакасии", — отметили в компании.

https://ria.ru/20201103/ugol-1582821405.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русский уголь, новости компаний - экономика