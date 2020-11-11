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"Русский уголь" в январе-октябре увеличил отгрузку каменного угля на 17%
"Русский уголь" в январе-октябре увеличил отгрузку каменного угля на 17%
Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) в январе–октябре отгрузила российским и зарубежным потребителям свыше 4,9 миллиона тонн... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:12
2020-11-11T13:12
русский уголь
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) в январе–октябре отгрузила российским и зарубежным потребителям свыше 4,9 миллиона тонн каменного энергетического угля — на 17% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает компания.Уголь добывается на предприятиях "Русского угля" в Хакасии и Красноярском крае – разрезах Степной, Кирбинский и Саяно-Партизанский."С начала 2020 года выросли отгрузки саяно-партизанского и кирбинского угля. Рост обусловлен активным спросом на этот высококалорийный вид топлива у потребителей в разных сферах экономики – секторах жилищно-коммунального хозяйства – от частных домовладений до крупных муниципальных котельных, промышленности и строительства, предприятий большой энергетики, федеральных потребителей в РФ", — говорится в сообщении.Российский каменный уголь также экспортируется в страны АТР и Восточной Европы."Эксперты компании "Русский уголь" прогнозируют сохранение стабильного спроса на российский высококачественный высококалорийный каменный энергетический уголь на внутреннем и международном рынках. В перспективе "Русский уголь" планирует продолжать развивать производство на молодых угольных разрезах Кирбинский и Саяно-Партизанский и создавать новые рабочие места в Красноярском крае и Хакасии", — отметили в компании.
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русский уголь, новости компаний - экономика

"Русский уголь" в январе-октябре увеличил отгрузку каменного угля на 17%

13:12 11.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОтгрузка угля в вагоны на шахте имени Челюскинцев в Донецке
Отгрузка угля в вагоны на шахте имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) в январе–октябре отгрузила российским и зарубежным потребителям свыше 4,9 миллиона тонн каменного энергетического угля — на 17% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает компания.
Уголь добывается на предприятиях "Русского угля" в Хакасии и Красноярском крае – разрезах Степной, Кирбинский и Саяно-Партизанский.
"С начала 2020 года выросли отгрузки саяно-партизанского и кирбинского угля. Рост обусловлен активным спросом на этот высококалорийный вид топлива у потребителей в разных сферах экономики – секторах жилищно-коммунального хозяйства – от частных домовладений до крупных муниципальных котельных, промышленности и строительства, предприятий большой энергетики, федеральных потребителей в РФ", — говорится в сообщении.
Российский каменный уголь также экспортируется в страны АТР и Восточной Европы.
"Эксперты компании "Русский уголь" прогнозируют сохранение стабильного спроса на российский высококачественный высококалорийный каменный энергетический уголь на внутреннем и международном рынках. В перспективе "Русский уголь" планирует продолжать развивать производство на молодых угольных разрезах Кирбинский и Саяно-Партизанский и создавать новые рабочие места в Красноярском крае и Хакасии", — отметили в компании.
Погрузка угля - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 13:17
"Русский уголь" за 3 года поставит Амурской области более 8 млн тонн угля
 
Русский угольНовости компаний - Экономика
 
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