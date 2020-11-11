"Русский уголь" в январе-октябре увеличил отгрузку каменного угля на 17%
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОтгрузка угля в вагоны на шахте имени Челюскинцев в Донецке
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) в январе–октябре отгрузила российским и зарубежным потребителям свыше 4,9 миллиона тонн каменного энергетического угля — на 17% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает компания.
Уголь добывается на предприятиях "Русского угля" в Хакасии и Красноярском крае – разрезах Степной, Кирбинский и Саяно-Партизанский.
"С начала 2020 года выросли отгрузки саяно-партизанского и кирбинского угля. Рост обусловлен активным спросом на этот высококалорийный вид топлива у потребителей в разных сферах экономики – секторах жилищно-коммунального хозяйства – от частных домовладений до крупных муниципальных котельных, промышленности и строительства, предприятий большой энергетики, федеральных потребителей в РФ", — говорится в сообщении.
Российский каменный уголь также экспортируется в страны АТР и Восточной Европы.
"Эксперты компании "Русский уголь" прогнозируют сохранение стабильного спроса на российский высококачественный высококалорийный каменный энергетический уголь на внутреннем и международном рынках. В перспективе "Русский уголь" планирует продолжать развивать производство на молодых угольных разрезах Кирбинский и Саяно-Партизанский и создавать новые рабочие места в Красноярском крае и Хакасии", — отметили в компании.