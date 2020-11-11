https://ria.ru/20201111/otdykh-1583949831.html

Эксперты рассказали, какой отдых выбирали россияне в бархатный сезон

Эксперты рассказали, какой отдых выбирали россияне в бархатный сезон

В бархатный сезон российские туристы отдыхали на курортах Турции и России и платили за это меньше, чем год назад, сообщает Travelata. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:11

2020-11-11T13:11

2020-11-11T13:11

цены

туры

туристы

отдых

туризм

туризм

бодрум

адлер

новости - туризм

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155627/50/1556275088_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_bdbd426c28d86b8c5643bd003086e638.jpg

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В бархатный сезон российские туристы отдыхали на курортах Турции и России и платили за это меньше, чем год назад, сообщает Travelata.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей, которые оплачивали организованные туры на сентябрь и октябрь 2020 года.Оказалось, что российские путешественники потратили на отпуск в бархатный сезон меньше, чем год назад. Средняя стоимость поездки составила 71 тысячу рублей, что на 13 тысяч меньше, чем в прошлом году.Путевки на российские курорты в среднем обошлись отдыхающим в 36 тысяч рублей (годом ранее они платили 40 тысяч рублей). Дешевле оказался и отдых за границей — 77 тысяч рублей (год назад средний чек достигал 86 тысяч рублей). Половина путевок на бархатный сезон (52 процента) были забронированы в отели категории пять звезд, хотя в прошлом году доля таких заказов составляла лишь треть. Большинство туристов выбирали туры с питанием: 40 процентов оплатили отдых по системе "все включено", примерно столько же — "ультра все включено".Две трети отдыхающих приобрели путевки на двоих, лишь каждый седьмой отправился в отпуск в одиночку. Каждый десятый оплатил поездку на себя и ребенка.Самый дешевый тур стоил 3,8 тысячи рублей. За эти деньги взрослый с ребенком улетели на две ночи в гостевой дом в Адлере без питания.Самый дорогой тур обошелся пользователям в 602,7 тысячи рублей — двое туристов провели 14 ночей в отеле категории пять звезд с системой питания "ультра все включено" в турецком Бодруме.

https://ria.ru/20201106/krym-1582792024.html

https://ria.ru/20201103/turtsiya-1582320430.html

бодрум

адлер

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены, туры, туристы, отдых, туризм, бодрум, адлер, новости - туризм, турция