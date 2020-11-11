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https://ria.ru/20201111/otdykh-1583949831.html
Эксперты рассказали, какой отдых выбирали россияне в бархатный сезон
Эксперты рассказали, какой отдых выбирали россияне в бархатный сезон
В бархатный сезон российские туристы отдыхали на курортах Турции и России и платили за это меньше, чем год назад, сообщает Travelata. РИА Новости, 11.11.2020
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2020-11-11T13:11
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В бархатный сезон российские туристы отдыхали на курортах Турции и России и платили за это меньше, чем год назад, сообщает Travelata.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей, которые оплачивали организованные туры на сентябрь и октябрь 2020 года.Оказалось, что российские путешественники потратили на отпуск в бархатный сезон меньше, чем год назад. Средняя стоимость поездки составила 71 тысячу рублей, что на 13 тысяч меньше, чем в прошлом году.Путевки на российские курорты в среднем обошлись отдыхающим в 36 тысяч рублей (годом ранее они платили 40 тысяч рублей). Дешевле оказался и отдых за границей — 77 тысяч рублей (год назад средний чек достигал 86 тысяч рублей). Половина путевок на бархатный сезон (52 процента) были забронированы в отели категории пять звезд, хотя в прошлом году доля таких заказов составляла лишь треть. Большинство туристов выбирали туры с питанием: 40 процентов оплатили отдых по системе "все включено", примерно столько же — "ультра все включено".Две трети отдыхающих приобрели путевки на двоих, лишь каждый седьмой отправился в отпуск в одиночку. Каждый десятый оплатил поездку на себя и ребенка.Самый дешевый тур стоил 3,8 тысячи рублей. За эти деньги взрослый с ребенком улетели на две ночи в гостевой дом в Адлере без питания.Самый дорогой тур обошелся пользователям в 602,7 тысячи рублей — двое туристов провели 14 ночей в отеле категории пять звезд с системой питания "ультра все включено" в турецком Бодруме.
https://ria.ru/20201106/krym-1582792024.html
https://ria.ru/20201103/turtsiya-1582320430.html
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цены, туры, туристы, отдых, туризм, бодрум, адлер, новости - туризм, турция

Эксперты рассказали, какой отдых выбирали россияне в бархатный сезон

13:11 11.11.2020
 
© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
Бодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В бархатный сезон российские туристы отдыхали на курортах Турции и России и платили за это меньше, чем год назад, сообщает Travelata.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей, которые оплачивали организованные туры на сентябрь и октябрь 2020 года.
Оказалось, что российские путешественники потратили на отпуск в бархатный сезон меньше, чем год назад. Средняя стоимость поездки составила 71 тысячу рублей, что на 13 тысяч меньше, чем в прошлом году.
Путевки на российские курорты в среднем обошлись отдыхающим в 36 тысяч рублей (годом ранее они платили 40 тысяч рублей). Дешевле оказался и отдых за границей — 77 тысяч рублей (год назад средний чек достигал 86 тысяч рублей).
Половина путевок на бархатный сезон (52 процента) были забронированы в отели категории пять звезд, хотя в прошлом году доля таких заказов составляла лишь треть.
Большинство туристов выбирали туры с питанием: 40 процентов оплатили отдых по системе "все включено", примерно столько же — "ультра все включено".
Две трети отдыхающих приобрели путевки на двоих, лишь каждый седьмой отправился в отпуск в одиночку. Каждый десятый оплатил поездку на себя и ребенка.
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Самый дешевый тур стоил 3,8 тысячи рублей. За эти деньги взрослый с ребенком улетели на две ночи в гостевой дом в Адлере без питания.
Самый дорогой тур обошелся пользователям в 602,7 тысячи рублей — двое туристов провели 14 ночей в отеле категории пять звезд с системой питания "ультра все включено" в турецком Бодруме.
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