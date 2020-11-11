https://ria.ru/20201111/ogranicheniya-1584165441.html
Собянин рассказал, как принималось решение о дополнительных ограничениях
Собянин рассказал, как принималось решение о дополнительных ограничениях
Решение ввести дополнительные ограничительные меры в Москве в связи с эпидемией коронавируса было принято после консультаций с Роспотребнадзором и федеральным... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T18:10
2020-11-11T18:10
2020-11-11T18:35
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
распространение нового коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Решение ввести дополнительные ограничительные меры в Москве в связи с эпидемией коронавируса было принято после консультаций с Роспотребнадзором и федеральным оперативным штабом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Мы должны прогнозировать, идти на шаг вперед и прогнозировать, что будет завтра, через неделю, через две недели, как минимум через три. Исходя из этого, посоветовались с федеральным оперативным штабом, с Роспотребнадзором, мы это решение приняли", - сказал Собянин в эфире Первого канала.Он также отметил, что Москва является "крупнейшим транспортным хабом" России, поэтому нужно "внимательно смотреть, что происходит в других странах"."И мы видим, что в европейских странах, и не только в европейских, огромная динамика роста ковида, огромная динамика нагрузки на всю медицинскую систему, и многие страны вообще вводят комендантские часы, чрезвычайное положение, полные локауты и так далее, причем эта динамика не останавливается", - пояснил Собянин.К тому же, по его словам, нужно учитывать и сезонный пик заболеваний ОРВИ и гриппа и видеть "реальную динамику" того, что происходит в Москве."Мы видим, что, к сожалению, что в последние несколько дней, больше недели уже, идет рост заболеваемости", - добавил мэр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/zapret-1584167556.html
https://ria.ru/20201110/restorany-1584008522.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество