https://ria.ru/20201111/ogranicheniya-1584165441.html

Собянин рассказал, как принималось решение о дополнительных ограничениях

Собянин рассказал, как принималось решение о дополнительных ограничениях

Решение ввести дополнительные ограничительные меры в Москве в связи с эпидемией коронавируса было принято после консультаций с Роспотребнадзором и федеральным... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T18:10

2020-11-11T18:10

2020-11-11T18:35

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

распространение нового коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583931030_0:63:3059:1784_1400x0_80_0_0_ec941f1f5abee5d4cff49b1c819527c2.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Решение ввести дополнительные ограничительные меры в Москве в связи с эпидемией коронавируса было принято после консультаций с Роспотребнадзором и федеральным оперативным штабом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Мы должны прогнозировать, идти на шаг вперед и прогнозировать, что будет завтра, через неделю, через две недели, как минимум через три. Исходя из этого, посоветовались с федеральным оперативным штабом, с Роспотребнадзором, мы это решение приняли", - сказал Собянин в эфире Первого канала.Он также отметил, что Москва является "крупнейшим транспортным хабом" России, поэтому нужно "внимательно смотреть, что происходит в других странах"."И мы видим, что в европейских странах, и не только в европейских, огромная динамика роста ковида, огромная динамика нагрузки на всю медицинскую систему, и многие страны вообще вводят комендантские часы, чрезвычайное положение, полные локауты и так далее, причем эта динамика не останавливается", - пояснил Собянин.К тому же, по его словам, нужно учитывать и сезонный пик заболеваний ОРВИ и гриппа и видеть "реальную динамику" того, что происходит в Москве."Мы видим, что, к сожалению, что в последние несколько дней, больше недели уже, идет рост заболеваемости", - добавил мэр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/zapret-1584167556.html

https://ria.ru/20201110/restorany-1584008522.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество