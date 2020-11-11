https://ria.ru/20201111/ogranicheniya-1584122369.html
Попова рассказала об ограничениях в регионах
Попова рассказала об ограничениях в регионах
Запрет на проведение развлекательных мероприятий действует в 56 регионах России, в 59 - установлены ограничения для пожилых людей, заявила глава... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:21
2020-11-11T15:21
2020-11-11T15:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Запрет на проведение развлекательных мероприятий действует в 56 регионах России, в 59 - установлены ограничения для пожилых людей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В 56 субъектах сегодня установлен запрет на проведение развлекательных мероприятий, в 61 субъекте усилен режим текущей дезинфекции, в 59 субъектах установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет и лиц, больных хроническими заболеваниями", - сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы, ее слова приводятся в стенограмме. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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