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Обвиняемый в тройном убийстве в июне в Рединге признал вину
Обвиняемый в тройном убийстве в июне в Рединге признал вину
Обвиняемый в убийстве трех человек в английском Рединге выходец из Ливии признал вину на процессе в центральном уголовном суде Лондона. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T21:25
2020-11-11T21:25
рединг
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ливия
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ЛОНДОН, 11 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Обвиняемый в убийстве трех человек в английском Рединге выходец из Ливии признал вину на процессе в центральном уголовном суде Лондона.В городском парке Рединга 25-летний мужчина ливийского происхождения Хаири Саадалла в субботу вечером 20 июня 2020 года напал с ножом на нескольких человек, трое были ранены и трое погибли. Один из погибших был гражданином США. Нападавший был задержан тем же вечером. Полиция назвала нападение в Рединге терактом. Обвинение в тройном убийстве было предъявлено задержанному 27 июня.Адвокаты подзащитного в среду передали суду заявление, в котором Саадалла признает вину в тройном убийстве, но защита подчеркивает, что обвиняемый не планировал преступление заранее и не был политически мотивирован. В ответ обвинение заявило, что Саадалла "действовал без предупреждения, его действия не были чем-либо спровоцированы" и "привели к катастрофическим и смертельным ранениям".Судья Найджел Суини, приняв обращение адвокатов, назначил - с учетом возражений обвинения - следующие слушания на начало декабря, на них стороны выступят с заявлениями и будут защищать свои точки зрения. После этого суд примет решение, было ли преступление терактом или нет.Согласно материалам обвинительного заключения, Саадалла, сам живущий в Рединге, за день до преступления приобрел в местном сетевом супермаркете нож и перчатки, которые впоследствии использовал при убийствах. Ранее - с 2014 по 2019 год - подсудимый привлекался к ответственности за насилие, причинение преступного вреда и владение холодным оружием.Родившийся в Триполи Саадалла проживает в Британии с 2012 года. В 2018 году он получил убежище в Соединенном Королевстве на основании того, что состоял в одной из групп, участвовавших в гражданской войне в Ливии.
https://ria.ru/20200621/1573261868.html
https://ria.ru/20200620/1573246158.html
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рединг, великобритания, ливия, сша, в мире

Обвиняемый в тройном убийстве в июне в Рединге признал вину

21:25 11.11.2020
 
© Depositphotos / k biggsСотрудник полиции Великобритании
Сотрудник полиции Великобритании - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Depositphotos / k biggs
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ЛОНДОН, 11 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Обвиняемый в убийстве трех человек в английском Рединге выходец из Ливии признал вину на процессе в центральном уголовном суде Лондона.
В городском парке Рединга 25-летний мужчина ливийского происхождения Хаири Саадалла в субботу вечером 20 июня 2020 года напал с ножом на нескольких человек, трое были ранены и трое погибли. Один из погибших был гражданином США. Нападавший был задержан тем же вечером. Полиция назвала нападение в Рединге терактом. Обвинение в тройном убийстве было предъявлено задержанному 27 июня.
Адвокаты подзащитного в среду передали суду заявление, в котором Саадалла признает вину в тройном убийстве, но защита подчеркивает, что обвиняемый не планировал преступление заранее и не был политически мотивирован. В ответ обвинение заявило, что Саадалла "действовал без предупреждения, его действия не были чем-либо спровоцированы" и "привели к катастрофическим и смертельным ранениям".
Судья Найджел Суини, приняв обращение адвокатов, назначил - с учетом возражений обвинения - следующие слушания на начало декабря, на них стороны выступят с заявлениями и будут защищать свои точки зрения. После этого суд примет решение, было ли преступление терактом или нет.
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Согласно материалам обвинительного заключения, Саадалла, сам живущий в Рединге, за день до преступления приобрел в местном сетевом супермаркете нож и перчатки, которые впоследствии использовал при убийствах. Ранее - с 2014 по 2019 год - подсудимый привлекался к ответственности за насилие, причинение преступного вреда и владение холодным оружием.
Родившийся в Триполи Саадалла проживает в Британии с 2012 года. В 2018 году он получил убежище в Соединенном Королевстве на основании того, что состоял в одной из групп, участвовавших в гражданской войне в Ливии.
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