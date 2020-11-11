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В ДНР заявили об обстреле силовиками окраин Донецка
В ДНР заявили об обстреле силовиками окраин Донецка
Украинские силовики в среду утром обстреляли окраины Донецка, выпустив по ним пять противотанковых управляемых ракет, сообщили в представительстве... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T09:09
2020-11-11T09:09
сцкк
донецкая народная республика
здоровье - общество
донецк (донецкая область)
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в мире
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские силовики в среду утром обстреляли окраины Донецка, выпустив по ним пять противотанковых управляемых ракет, сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Опытное (под контролем Киева – ред.) – терминал Донецкого аэропорта, выпущено четыре ракеты ПТУР; Опытное – Веселое (под контролем ДНР – ред.), выпущена одна ракета ПТУР", - сказал представитель ДНР в СЦКК.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20201106/ukraina-1583385886.html
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
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сцкк, донецкая народная республика, здоровье - общество, донецк (донецкая область), киев, в мире

В ДНР заявили об обстреле силовиками окраин Донецка

09:09 11.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские силовики в среду утром обстреляли окраины Донецка, выпустив по ним пять противотанковых управляемых ракет, сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Опытное (под контролем Киева – ред.) – терминал Донецкого аэропорта, выпущено четыре ракеты ПТУР; Опытное – Веселое (под контролем ДНР – ред.), выпущена одна ракета ПТУР", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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