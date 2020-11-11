https://ria.ru/20201111/obstrel-1584039226.html
В ДНР заявили об обстреле силовиками окраин Донецка
В ДНР заявили об обстреле силовиками окраин Донецка
Украинские силовики в среду утром обстреляли окраины Донецка, выпустив по ним пять противотанковых управляемых ракет, сообщили в представительстве... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T09:09
2020-11-11T09:09
2020-11-11T09:09
сцкк
донецкая народная республика
здоровье - общество
донецк (донецкая область)
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1400x0_80_0_0_376a007ff136ee9fb9471ff47d5649cc.jpg
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские силовики в среду утром обстреляли окраины Донецка, выпустив по ним пять противотанковых управляемых ракет, сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Опытное (под контролем Киева – ред.) – терминал Донецкого аэропорта, выпущено четыре ракеты ПТУР; Опытное – Веселое (под контролем ДНР – ред.), выпущена одна ракета ПТУР", - сказал представитель ДНР в СЦКК.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20201106/ukraina-1583385886.html
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_256:0:2987:2048_1400x0_80_0_0_ae2d1a2273374fd683e5bae3a943fe61.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сцкк, донецкая народная республика, здоровье - общество, донецк (донецкая область), киев, в мире