https://ria.ru/20201111/nestle-1584168479.html

"Нестле" провела VI Всероссийский форум "Создавая общие ценности"

"Нестле" провела VI Всероссийский форум "Создавая общие ценности"

Компания "Нестле Россия" провела VI Всероссийский форум "Создавая общие ценности: Экологическая устойчивость и экопросвещение". Партнером форума выступила... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T18:26

2020-11-11T18:26

2020-11-11T18:26

пресс-релизы

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МОСКВА, 11 ноя - Пресс-служба "Нестле Россия". Компания "Нестле Россия" провела VI Всероссийский форум "Создавая общие ценности: Экологическая устойчивость и экопросвещение". Партнером форума выступила Национальная сеть Глобального договора ООН в России.В рамках онлайн-мероприятия эксперты обсудили роль российского бизнеса и НКО в реализации экологических программ, актуальные проблемы в сфере экологии и возможные пути их решения, а также успешные практики по сокращению использования пластика и выбросов CO2, экономии водных ресурсов, реализации ответственности производителя в переработке отходов. Участники форума подчеркнули необходимость взаимодействия власти, бизнеса и местных сообществ в вопросах развития экологической устойчивости, а также возрастающую роль экопросвещения для формирования навыков ответственного поведения и отношения к экологии в обществе.В рамках форума "Нестле Россия" объявила о запуске эко-модуля "Здоровые дети помогают планете" - нового направления своей масштабной образовательной программы "Нестле. Здоровые дети". Модуль представляет собой курс внеурочных занятий с опытными педагогами, а также набор активностей, направленных на заботу об окружающей среде, которые можно легко реализовать в рамках школьного и семейного воспитания. Участие в программе позволит детям расширить их знания в области экологии и сформировать практические навыки заботы о природе. Партнерами программы выступили Всероссийское общество охраны природы и Федеральный детский эколого-биологический центр.Марсиаль Роллан, глава "Нестле" в регионе Россия и Евразия: "Нестле" стремится к нулевому воздействию на окружающую среду в своей операционной деятельности. Мы реализуем ряд программ по сохранению водных ресурсов, снижению климатического воздействия, улучшению упаковки и сокращению отходов. Экологическая ответственность требует совместных решений и изменения поведения от каждого из нас. Запуск эко-модуля нашей образовательной программы "Нестле. Здоровые дети" внесет вклад в развитие у молодого поколения экологических навыков, ответственного отношения к природным ресурсам и формирования более экологичного будущего".Марина Вашукова, исполнительный директор ассоциации "Национальная сеть Глобального договора": "Бизнес сегодня — одна из основных движущих сил системы устойчивого развития. Для компаний, работающих в локальных условиях, в разных национальных, региональных и экономических контекстах, это означает принятие единых, прозрачных, обусловленных интересами будущего правил игры: следование этическим принципам, уважение прав человека, приверженность Целям устойчивого развития, стремление к трансформации бизнес-моделей и коммерческих стратегий в пользу человека, общества, природы. Мы наблюдаем процесс экологизации и социализации бизнеса в самом широком смысле — от внедрения новых "зеленых" технологий до включения идей устойчивого развития в управление, инвестиционные проекты, благотворительность, цепочки поставок. Это новые вызовы проблемы роста, но также и новые перспективы, надежды, наши общие ценности”.Рашид Исмаилов, Председатель Общероссийской общественной организации "Российское экологическое общество": "Повышение качества жизни населения – один из ключевых приоритетов государственной политики Российский Федерации. Работа в этом направлении включает обеспечение прозрачности экологических данных, управление рисками в сфере защиты окружающей среды, оценку соответствия, налаживание прямого диалога с населением и формирование культуры ответственного поведения. В России начал формироваться институт репутации в области экологии, который является важным мотиватором для бизнеса и общества"."Нестле" ведет свою деятельность, опираясь на концепцию корпоративной социальной ответственности "Создание общих ценностей", что предполагает создание ценности не только для акционеров, но и для общества в целом. В России "Нестле" ведет системную работу по снижению воздействия на окружающую среду и сохранению природных ресурсов. Так, потребление водных ресурсов на предприятиях "Нестле" в России по итогам 2019 года сократилось на 52% в сравнении с базовым уровнем потребления 2010 года. За 2019 год в ходе реализации проектов по сохранению природных ресурсов компания сэкономила 68000 кубических метров воды, снизила потребление энергии на тонну продукции на 6%, а выбросы парниковых газов - на 5% по сравнению с предыдущим годом. На сегодняшний день 7 площадок компании в России (5 фабрик и 2 дистрибуционных центра) достигли цели по обеспечению нулевого уровня отходов на захоронение.О компании "Нестле":"Нестле" – крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков. Компания ведёт бизнес в 187 странах мира. Общее число ее сотрудников насчитывает порядка 300 тысяч человек и все они разделяют цель "Нестле" по повышению качества жизни и внесению вклада в здоровое будущее. "Нестле" предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг, призванный изменить к лучшему жизнь не только людей, но и их любимых домашних животных. В линейку продукции компании входит более 2 тысяч брендов – от легендарных и известных во всем мире, например, NESCAFÉ или Nespresso, до таких популярных локальных торговых марок, как БонПари и Быстров. Бизнес "Нестле" основан на стратегии лидерства в производстве пищевых продуктов и позиционирования компании в качестве эксперта в области правильного питания и здорового образа жизни. Штаб-квартира "Нестле" находится в городе Веве (Швейцария), где более 150 лет назад началась история компании.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы