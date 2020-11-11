https://ria.ru/20201111/neft-1584080820.html
Цена нефти Brent впервые с сентября поднялась выше 45 долларов за баррель
Цена нефти Brent впервые с сентября поднялась выше 45 долларов за баррель
Мировые цены на нефть выросли более чем на три процента. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:50
2020-11-11T12:50
2020-11-11T14:07
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть выросли более чем на три процента.Стоимость барреля нефтяной смеси североморской марки Brent перевалила отметку в 45 долларов впервые с 2 сентября.По состоянию на 12:46 мск цена январских фьючерсов на Brent повышалась на 3,37 процента, до 45,05 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI — на 3,51 процента, до 42,81 доллара за бочку.Стоимость этого сырья растет с понедельника на фоне новостей об успешных испытаниях западной вакцины от коронавируса и результатов президентских выборов в США. Оптимизм на рынке наблюдается после того, как компании BioNTech и Pfizer объявили, что их препарат от COVID-19 показал более чем 90-процентную эффективность на испытаниях.Опрошенные РИА Новости трейдеры и эксперты считают, что восходящий тренд скоро сойдет на нет. Они не ожидают краткосрочного воздействия на спрос на нефть и подчеркивают, что до реального внедрения вакцин и отказа от разрушительных для экономики локдаунов далеко.
https://ria.ru/20201109/neft-1583813100.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
pfizer inc, цены на нефть, brent, экономика
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть выросли более чем на три процента.
Стоимость барреля нефтяной смеси североморской марки Brent
перевалила отметку в 45 долларов впервые с 2 сентября.
По состоянию на 12:46 мск цена январских фьючерсов на Brent повышалась на 3,37 процента, до 45,05 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI — на 3,51 процента, до 42,81 доллара за бочку.
Стоимость этого сырья растет с понедельника на фоне новостей об успешных испытаниях западной вакцины от коронавируса и результатов президентских выборов в США
. Оптимизм на рынке наблюдается после того, как компании BioNTech и Pfizer объявили, что их препарат от COVID-19 показал более чем 90-процентную эффективность на испытаниях.
Опрошенные РИА Новости трейдеры и эксперты считают, что восходящий тренд скоро сойдет на нет. Они не ожидают краткосрочного воздействия на спрос на нефть и подчеркивают, что до реального внедрения вакцин и отказа от разрушительных для экономики локдаунов далеко.