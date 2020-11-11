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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Цена нефти Brent впервые с сентября поднялась выше 45 долларов за баррель
Цена нефти Brent впервые с сентября поднялась выше 45 долларов за баррель
Мировые цены на нефть выросли более чем на три процента. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:50
2020-11-11T14:07
pfizer inc
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
brent
экономика
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть выросли более чем на три процента.Стоимость барреля нефтяной смеси североморской марки Brent перевалила отметку в 45 долларов впервые с 2 сентября.По состоянию на 12:46 мск цена январских фьючерсов на Brent повышалась на 3,37 процента, до 45,05 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI — на 3,51 процента, до 42,81 доллара за бочку.Стоимость этого сырья растет с понедельника на фоне новостей об успешных испытаниях западной вакцины от коронавируса и результатов президентских выборов в США. Оптимизм на рынке наблюдается после того, как компании BioNTech и Pfizer объявили, что их препарат от COVID-19 показал более чем 90-процентную эффективность на испытаниях.Опрошенные РИА Новости трейдеры и эксперты считают, что восходящий тренд скоро сойдет на нет. Они не ожидают краткосрочного воздействия на спрос на нефть и подчеркивают, что до реального внедрения вакцин и отказа от разрушительных для экономики локдаунов далеко.
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pfizer inc, цены на нефть, brent, экономика

Цена нефти Brent впервые с сентября поднялась выше 45 долларов за баррель

12:50 11.11.2020 (обновлено: 14:07 11.11.2020)
 
© AP Photo / PA / Andrew MilliganНефтяные платформы у берегов Шотландии в Северном море
Нефтяные платформы у берегов Шотландии в Северном море - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© AP Photo / PA / Andrew Milligan
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть выросли более чем на три процента.
Стоимость барреля нефтяной смеси североморской марки Brent перевалила отметку в 45 долларов впервые с 2 сентября.
По состоянию на 12:46 мск цена январских фьючерсов на Brent повышалась на 3,37 процента, до 45,05 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI — на 3,51 процента, до 42,81 доллара за бочку.
Стоимость этого сырья растет с понедельника на фоне новостей об успешных испытаниях западной вакцины от коронавируса и результатов президентских выборов в США. Оптимизм на рынке наблюдается после того, как компании BioNTech и Pfizer объявили, что их препарат от COVID-19 показал более чем 90-процентную эффективность на испытаниях.
Опрошенные РИА Новости трейдеры и эксперты считают, что восходящий тренд скоро сойдет на нет. Они не ожидают краткосрочного воздействия на спрос на нефть и подчеркивают, что до реального внедрения вакцин и отказа от разрушительных для экономики локдаунов далеко.
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