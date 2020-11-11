https://ria.ru/20201111/natsionalisty-1584171452.html

В Варшаве полиция применила оружие на марше националистов

В Варшаве полиция применила оружие на марше националистов

В Варшаве полиция применила оружие на марше националистов, чтобы прекратить столкновения. Об этом сообщила главная комендатура полиции. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T18:43

2020-11-11T18:43

2020-11-11T20:06

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варшава

в мире

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ВАРШАВА, 11 ноя — РИА Новости. В Варшаве полиция применила оружие на марше националистов, чтобы прекратить столкновения. Об этом сообщила главная комендатура полиции.В среду в Варшаве проходит многотысячная манифестация по случаю 102-й годовщины восстановления независимости. Праздник приурочен к обретению независимости в 1918 году. Мероприятие проходит вопреки запрету властей проводить подобные шествия в период пандемии коронавируса.В ходе демонстрации группа хулиганов напала на полицейских. Стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ."В целях восстановления общественного порядка в рамках действующего законодательства проводятся мероприятия подразделениями полиции. Несколько полицейских получили ранения. Используются средства прямого принуждения, в том числе перцовый газ и в отдельных случаях гладкоствольное оружие", — говорится в сообщении полиции в твиттере.Кроме того, участники марша подожгли квартиру в доме в Варшаве, рядом с которым проходила колонна, передает корреспондент РИА Новости.Инцидент произошел на улице 3 Мая, языки пламени были заметны на балконе квартиры на втором этаже. Двумя этажами выше на балконе висел радужный флаг ЛГБТ, а также баннер движения "Забастовка женщин", которое протестует против ужесточения законодательства об абортах.Участники марша, проходя мимо здания, скандировали: "Пусть горит!"Представитель Государственной пожарной службы Кароль Кежковский подтвердил, что речь идет о поджоге. "Кто-то бросил пиротехнические материалы, скорее всего, фаеры или петарды, возник пожар внутри квартиры. На место прибыли две пожарные машины. Огонь выглядел довольно угрожающе. К счастью, никто не пострадал", — рассказал он.

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Националисты с файерами и флагами прошли по улицам Варшавы в честь Дня независимости Польские националисты проводят в Варшаве традиционный марш по случаю Дня независимости 2020-11-11T18:43 true PT0M40S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, варшава, в мире