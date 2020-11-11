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Госдума повысила НДФЛ на доходы выше пяти миллионов рублей
Госдума повысила НДФЛ на доходы выше пяти миллионов рублей
Госдума приняла закон об увеличении с 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год,... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:59
2020-11-11T12:59
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
вячеслав володин
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон об увеличении с 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год, обозначив ряд исключений.Такой повышенный налог не будет распространяться на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Эти доходы будут по-прежнему облагаться по ставке 13%.Если человек, например, продав квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, то его доход может превысить порог в 5 миллионов рублей. Однако это будет разовое превышение, и облагать его повышенным налогом неправильно, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13%, пояснял он журналистам.Минфин ранее объяснял, что по поручению главы государства было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 миллионов рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). А дополнительные поступления в размере 190 миллиардов рублей от повышения НДФЛ за три года (с 2021 по 2023 годы) будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.Президент России Владимир Путин ранее предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год.
https://ria.ru/20201021/ndfl-1580865001.html
https://ria.ru/20200923/putin-1577655279.html
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госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), вячеслав володин, владимир путин, экономика

Госдума повысила НДФЛ на доходы выше пяти миллионов рублей

12:59 11.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон об увеличении с 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год, обозначив ряд исключений.
Такой повышенный налог не будет распространяться на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Эти доходы будут по-прежнему облагаться по ставке 13%.
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Если человек, например, продав квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, то его доход может превысить порог в 5 миллионов рублей. Однако это будет разовое превышение, и облагать его повышенным налогом неправильно, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13%, пояснял он журналистам.
Минфин ранее объяснял, что по поручению главы государства было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 миллионов рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). А дополнительные поступления в размере 190 миллиардов рублей от повышения НДФЛ за три года (с 2021 по 2023 годы) будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.
Президент России Владимир Путин ранее предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год.
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Госдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Вячеслав ВолодинВладимир ПутинЭкономика
 
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