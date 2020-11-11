https://ria.ru/20201111/nalog-1584083716.html

Госдума повысила НДФЛ на доходы выше пяти миллионов рублей

Госдума повысила НДФЛ на доходы выше пяти миллионов рублей

Госдума приняла закон об увеличении с 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год,... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:59

2020-11-11T12:59

2020-11-11T12:59

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

вячеслав володин

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон об увеличении с 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год, обозначив ряд исключений.Такой повышенный налог не будет распространяться на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Эти доходы будут по-прежнему облагаться по ставке 13%.Если человек, например, продав квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, то его доход может превысить порог в 5 миллионов рублей. Однако это будет разовое превышение, и облагать его повышенным налогом неправильно, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13%, пояснял он журналистам.Минфин ранее объяснял, что по поручению главы государства было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 миллионов рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). А дополнительные поступления в размере 190 миллиардов рублей от повышения НДФЛ за три года (с 2021 по 2023 годы) будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.Президент России Владимир Путин ранее предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год.

https://ria.ru/20201021/ndfl-1580865001.html

https://ria.ru/20200923/putin-1577655279.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), вячеслав володин, владимир путин, экономика