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https://ria.ru/20201111/myasnikov-1584044594.html
Мясников назвал главные ошибки при лечении COVID-19
Мясников назвал главные ошибки при лечении COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие ошибки допускают пациенты с COVID-19 при лечении на дому. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T09:50
2020-11-11T15:23
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие ошибки допускают пациенты с COVID-19 при лечении на дому.Он указал на то, что не существует "радикального средства", которое мгновенно облегчило бы участь больного. Доктор подчеркнул, что специальные лекарства, например хлорохин, можно использовать только по назначению врача.По его мнению, COVID-19 не стоит лечить антибиотиками. Таким образом можно выработать к ним резистентность, что чревато проблемами в будущем, а в борьбе с коронавирусом эта группа препаратов может и не помочь.Также медик предостерег заболевших от приема разжижающих кровь препаратов, которые показаны лишь небольшому проценту тяжелых больных в госпитальных условиях."Те, кто правдами и неправдами достают себе эти препараты и вводят их себе дома, часто попадают в больницы уже не с ковидом, а с кровоизлияниями в мозг или желудочно-кишечными кровотечениями", — написал ведущий в своем Telegram.Специалист подчеркнул, что в основном врачи лечат симптомы коронавирусной инфекции. Как заметил Мясников, при повышенной температуре следует принимать парацетамол, а как вспомогательные средства — витамины D, С, препараты цинка и интерфероны в каплях в нос.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584038907.html
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александр мясников (врач), коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Мясников назвал главные ошибки при лечении COVID-19

09:50 11.11.2020 (обновлено: 15:23 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие ошибки допускают пациенты с COVID-19 при лечении на дому.
Он указал на то, что не существует "радикального средства", которое мгновенно облегчило бы участь больного. Доктор подчеркнул, что специальные лекарства, например хлорохин, можно использовать только по назначению врача.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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По его мнению, COVID-19 не стоит лечить антибиотиками. Таким образом можно выработать к ним резистентность, что чревато проблемами в будущем, а в борьбе с коронавирусом эта группа препаратов может и не помочь.
Также медик предостерег заболевших от приема разжижающих кровь препаратов, которые показаны лишь небольшому проценту тяжелых больных в госпитальных условиях.
"Те, кто правдами и неправдами достают себе эти препараты и вводят их себе дома, часто попадают в больницы уже не с ковидом, а с кровоизлияниями в мозг или желудочно-кишечными кровотечениями", — написал ведущий в своем Telegram.
Специалист подчеркнул, что в основном врачи лечат симптомы коронавирусной инфекции. Как заметил Мясников, при повышенной температуре следует принимать парацетамол, а как вспомогательные средства — витамины D, С, препараты цинка и интерфероны в каплях в нос.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
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