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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201111/musulmane-1584083029.html
Мусульман Татарстана призвали проверить свои домашние библиотеки
Мусульман Татарстана призвали проверить свои домашние библиотеки
Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) предостерегло верующих от чтения и хранения запрещённой российскими законами литературы, сообщили... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:57
2020-11-11T12:57
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) предостерегло верующих от чтения и хранения запрещённой российскими законами литературы, сообщили РИА Новости в пресс-службе муфтията."Призываем вас проверить домашние библиотеки на предмет содержания в них литературы, признанной экстремистской, и в случае нахождения таковых избавиться от экземпляров этих книг и информационных материалов", - говорится в тексте обращения к мусульманам, предоставленном пресс-службой ДУМ РТ.Кроме того, верующих призвали предостерегать своих близких от чтения запрещенной литературы, "изучения сомнительных псевдорелигиозных текстов, ведения знакомств и дружественных взаимоотношений с подозрительными личностями, а также от получения религиозных знаний у лиц, не имеющих официального права на ведение религиозной деятельности".Для тех же, кто интересуется исламской религией и вопросами веры, в республике действуют бесплатные курсы при муфтияте, где преподается проверенная каноническая информация. Курсы, как уточнили в ДУМ РТ, проходят при более чем 700 мечетях, 8 медресе и трёх религиозных вузах Татарстана.Также при муфтияте действует горячая линия, по которой верующие могут задать вопросы, связанные с исламским вероучением.
https://ria.ru/20201030/napadenie-1582345388.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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новости - религия и мировоззрение, республика татарстан (татарстан)

Мусульман Татарстана призвали проверить свои домашние библиотеки

12:57 11.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМечеть Кул-Шариф в Казани
Мечеть Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) предостерегло верующих от чтения и хранения запрещённой российскими законами литературы, сообщили РИА Новости в пресс-службе муфтията.
"Призываем вас проверить домашние библиотеки на предмет содержания в них литературы, признанной экстремистской, и в случае нахождения таковых избавиться от экземпляров этих книг и информационных материалов", - говорится в тексте обращения к мусульманам, предоставленном пресс-службой ДУМ РТ.
Кроме того, верующих призвали предостерегать своих близких от чтения запрещенной литературы, "изучения сомнительных псевдорелигиозных текстов, ведения знакомств и дружественных взаимоотношений с подозрительными личностями, а также от получения религиозных знаний у лиц, не имеющих официального права на ведение религиозной деятельности".
Для тех же, кто интересуется исламской религией и вопросами веры, в республике действуют бесплатные курсы при муфтияте, где преподается проверенная каноническая информация. Курсы, как уточнили в ДУМ РТ, проходят при более чем 700 мечетях, 8 медресе и трёх религиозных вузах Татарстана.
Также при муфтияте действует горячая линия, по которой верующие могут задать вопросы, связанные с исламским вероучением.
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
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