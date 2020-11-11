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МРОТ может вырасти до 14 176 рублей к 2023 году
МРОТ может вырасти до 14 176 рублей к 2023 году
Минимальный размер оплаты труда в 2023 году по прогнозу составит 14 176 рублей, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:52
2020-11-11T14:52
мрот
андрей пудов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда в 2023 году по прогнозу составит 14 176 рублей, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.Ранее Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета МРОТ, исходя из медианной зарплаты, в 2021 году он составит 42% от нее."Что касается нашего прогноза на 2023 год, вы сказали, МРОТа, то это значение у нас прогнозируется на уровне 14 176 рублей при темпе роста в том году 105,8, соответственно, при сохраненной доли 42%", - сказал он на заседании в Госдуме.Пудов отметил, что если медианный доход будет расти ниже инфляции, то в законе есть норма о том, что прожиточный минимум будущего года не может быть ниже текущего. На Российской трехсторонней комиссии состоялась договоренность о том, что такая же норма будет прописана и для минимального размера труда.Согласно законопроекту, с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере 12 792 рублей в месяц. МРОТ на очередной год будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год. Соотношение медианного размера оплаты труда и медианной зарплаты пересматривается не реже одного раза в пять лет.
https://ria.ru/20201028/mrot-1581979283.html
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мрот, андрей пудов, госдума рф, общество

МРОТ может вырасти до 14 176 рублей к 2023 году

14:52 11.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда в 2023 году по прогнозу составит 14 176 рублей, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
Ранее Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета МРОТ, исходя из медианной зарплаты, в 2021 году он составит 42% от нее.
"Что касается нашего прогноза на 2023 год, вы сказали, МРОТа, то это значение у нас прогнозируется на уровне 14 176 рублей при темпе роста в том году 105,8, соответственно, при сохраненной доли 42%", - сказал он на заседании в Госдуме.
Пудов отметил, что если медианный доход будет расти ниже инфляции, то в законе есть норма о том, что прожиточный минимум будущего года не может быть ниже текущего. На Российской трехсторонней комиссии состоялась договоренность о том, что такая же норма будет прописана и для минимального размера труда.
Согласно законопроекту, с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере 12 792 рублей в месяц. МРОТ на очередной год будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год. Соотношение медианного размера оплаты труда и медианной зарплаты пересматривается не реже одного раза в пять лет.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 18:35
В Минтруде назвали преимущество новой методики расчета МРОТ
 
МРОТАндрей ПудовГосдума РФОбщество
 
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