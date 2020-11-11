https://ria.ru/20201111/mrot-1584113993.html

МРОТ может вырасти до 14 176 рублей к 2023 году

МРОТ может вырасти до 14 176 рублей к 2023 году

Минимальный размер оплаты труда в 2023 году по прогнозу составит 14 176 рублей, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:52

2020-11-11T14:52

2020-11-11T14:52

мрот

андрей пудов

госдума рф

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда в 2023 году по прогнозу составит 14 176 рублей, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.Ранее Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета МРОТ, исходя из медианной зарплаты, в 2021 году он составит 42% от нее."Что касается нашего прогноза на 2023 год, вы сказали, МРОТа, то это значение у нас прогнозируется на уровне 14 176 рублей при темпе роста в том году 105,8, соответственно, при сохраненной доли 42%", - сказал он на заседании в Госдуме.Пудов отметил, что если медианный доход будет расти ниже инфляции, то в законе есть норма о том, что прожиточный минимум будущего года не может быть ниже текущего. На Российской трехсторонней комиссии состоялась договоренность о том, что такая же норма будет прописана и для минимального размера труда.Согласно законопроекту, с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере 12 792 рублей в месяц. МРОТ на очередной год будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год. Соотношение медианного размера оплаты труда и медианной зарплаты пересматривается не реже одного раза в пять лет.

https://ria.ru/20201028/mrot-1581979283.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мрот, андрей пудов, госдума рф, общество