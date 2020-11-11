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Госдума приняла в первом чтении проект о новой методике расчета МРОТ
Госдума приняла в первом чтении проект о новой методике расчета МРОТ
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета МРОТ, исходя из медианной зарплаты, в... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:05
2020-11-11T14:06
россия
мрот
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета МРОТ, исходя из медианной зарплаты, в 2021 году он составит 42% от нее.Согласно проекту, с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере 12 792 рублей в месяц. МРОТ на очередной год будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год. Соотношение медианного размера оплаты труда и медианной зарплаты пересматривается не реже одного раза в пять лет.МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ на очередной год, следует из проекта.Согласно проекту, величина прожиточного минимума на душу населения по РФ на год устанавливается правительством исходя из величины медианного среднедушевого дохода по стране за предыдущий год.Соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год устанавливается в размере 44,2% с 2021 года. В 2021 году он составит 42% от нее. Это соотношение пересматривается не реже одного раза в пять лет. При этом величина прожиточного минимума на очередной год не может быть ниже его величины в текущем году.Соотношение величины прожиточного минимума трудоспособного населения и величины прожиточного минимума на душу населения устанавливается в размере 109%, пенсионеров – 86%, детей – 97%.Региональный прожиточный минимум будет устанавливаться субъектами в соответствии с коэффициентом соотношения величины прожиточного минимума по РФ и в субъекте. В 2021 году она должна составлять не менее величины прожиточного минимума за второй квартал 2020 года в регионе как на душу населения, так и по основным социально-демографическим группам.Законопроектом также предлагается установить переходный период на 2021-2025 годы для поэтапного доведения величин прожиточного минимума в субъектах до рассчитанных на основе коэффициентов.Предполагается, что проект закона вступит в силу с 1 января 2021 года.
https://ria.ru/20201028/mrot-1581979283.html
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россия, мрот, госдума рф, общество

Госдума приняла в первом чтении проект о новой методике расчета МРОТ

14:05 11.11.2020 (обновлено: 14:06 11.11.2020)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета МРОТ, исходя из медианной зарплаты, в 2021 году он составит 42% от нее.
Согласно проекту, с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере 12 792 рублей в месяц. МРОТ на очередной год будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год. Соотношение медианного размера оплаты труда и медианной зарплаты пересматривается не реже одного раза в пять лет.
МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ на очередной год, следует из проекта.
Согласно проекту, величина прожиточного минимума на душу населения по РФ на год устанавливается правительством исходя из величины медианного среднедушевого дохода по стране за предыдущий год.
Соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год устанавливается в размере 44,2% с 2021 года. В 2021 году он составит 42% от нее. Это соотношение пересматривается не реже одного раза в пять лет. При этом величина прожиточного минимума на очередной год не может быть ниже его величины в текущем году.
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В Минтруде назвали преимущество новой методики расчета МРОТ
Соотношение величины прожиточного минимума трудоспособного населения и величины прожиточного минимума на душу населения устанавливается в размере 109%, пенсионеров – 86%, детей – 97%.
Региональный прожиточный минимум будет устанавливаться субъектами в соответствии с коэффициентом соотношения величины прожиточного минимума по РФ и в субъекте. В 2021 году она должна составлять не менее величины прожиточного минимума за второй квартал 2020 года в регионе как на душу населения, так и по основным социально-демографическим группам.
Законопроектом также предлагается установить переходный период на 2021-2025 годы для поэтапного доведения величин прожиточного минимума в субъектах до рассчитанных на основе коэффициентов.
Предполагается, что проект закона вступит в силу с 1 января 2021 года.
 
РоссияМРОТГосдума РФОбщество
 
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