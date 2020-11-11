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https://ria.ru/20201111/moskva-1584116408.html
Собянин пообещал, что все соцобязательства будут исполнены
Собянин пообещал, что все соцобязательства будут исполнены
Власти Москвы должны на 100% выполнить свои социальные обязательства, на это деньги есть, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках форума "Сильные идеи для... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:01
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Москвы должны на 100% выполнить свои социальные обязательства, на это деньги есть, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках форума "Сильные идеи для нового времени"."Мы должны на 100% выполнить свои социальные обязательства, и от этого мы не должны отступать. На это деньги есть. Текущие поступления полностью обеспечивают нашу социальную политику... Это будет исполнено", — сообщил Собянин.
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584113712.html
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сергей собянин, москва, общество

Собянин пообещал, что все соцобязательства будут исполнены

15:01 11.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Москвы должны на 100% выполнить свои социальные обязательства, на это деньги есть, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".
"Мы должны на 100% выполнить свои социальные обязательства, и от этого мы не должны отступать. На это деньги есть. Текущие поступления полностью обеспечивают нашу социальную политику... Это будет исполнено", — сообщил Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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