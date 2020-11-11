https://ria.ru/20201111/moskva-1584116408.html

Собянин пообещал, что все соцобязательства будут исполнены

Собянин пообещал, что все соцобязательства будут исполнены

Власти Москвы должны на 100% выполнить свои социальные обязательства, на это деньги есть, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках форума "Сильные идеи для... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:01

2020-11-11T15:01

2020-11-11T15:01

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Москвы должны на 100% выполнить свои социальные обязательства, на это деньги есть, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках форума "Сильные идеи для нового времени"."Мы должны на 100% выполнить свои социальные обязательства, и от этого мы не должны отступать. На это деньги есть. Текущие поступления полностью обеспечивают нашу социальную политику... Это будет исполнено", — сообщил Собянин.

https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584113712.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество