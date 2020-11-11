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https://ria.ru/20201111/moldaviya-1584199473.html
Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон заявил в среду, что теоретическая победа экс-премьера Майи Санду во втором туре выборов главы... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T23:10
2020-11-11T23:10
президентские выборы в молдавии — 2020
россия
майя санду
игорь додон
молдавия
европа
в мире
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КИШИНЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон заявил в среду, что теоретическая победа экс-премьера Майи Санду во втором туре выборов главы республики осложнит экономические отношения с Россией."Санду называла Россию агрессором и врагом. Как она сможет договориться об открытии для нас российского рынка? Это чревато большими потерями для нашей экономики. Что будут делать сельхозпроизводители? Ведь Европа не купит наши товары", - заявил Додон в эфире телеканала REN Moldova.Додон подчеркнул, что ранее власти в стране уже вели антироссийскую политику, из-за чего рынок был почти потерян. Он опасается, что появление в стране проевропейского президента спровоцирует экономические проблемы с Востоком.В Молдавии 1 ноября прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. По данным ЦИК, Санду победила в первом туре с 36,16% голосов, она обошла Додона, у которого 32,61%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, 15 ноября пройдет второй тур.
https://ria.ru/20201109/sandu-1583731013.html
россия
молдавия
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президентские выборы в молдавии — 2020, россия, майя санду, игорь додон, молдавия, европа, в мире

Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон

23:10 11.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга для прессы в Кишиневе
Действующий президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга для прессы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон заявил в среду, что теоретическая победа экс-премьера Майи Санду во втором туре выборов главы республики осложнит экономические отношения с Россией.
"Санду называла Россию агрессором и врагом. Как она сможет договориться об открытии для нас российского рынка? Это чревато большими потерями для нашей экономики. Что будут делать сельхозпроизводители? Ведь Европа не купит наши товары", - заявил Додон в эфире телеканала REN Moldova.
Додон подчеркнул, что ранее власти в стране уже вели антироссийскую политику, из-за чего рынок был почти потерян. Он опасается, что появление в стране проевропейского президента спровоцирует экономические проблемы с Востоком.
В Молдавии 1 ноября прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. По данным ЦИК, Санду победила в первом туре с 36,16% голосов, она обошла Додона, у которого 32,61%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, 15 ноября пройдет второй тур.
Кандидат на пост президента Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе, - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 12:54
Санду пообещала распустить парламент в случае победы на выборах
 
Президентские выборы в Молдавии — 2020РоссияМайя СандуИгорь ДодонМолдавияЕвропаВ мире
 
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