https://ria.ru/20201111/moldaviya-1584199473.html

Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон

Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон

Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон заявил в среду, что теоретическая победа экс-премьера Майи Санду во втором туре выборов главы... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T23:10

2020-11-11T23:10

2020-11-11T23:10

президентские выборы в молдавии — 2020

россия

майя санду

игорь додон

молдавия

европа

в мире

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КИШИНЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон заявил в среду, что теоретическая победа экс-премьера Майи Санду во втором туре выборов главы республики осложнит экономические отношения с Россией."Санду называла Россию агрессором и врагом. Как она сможет договориться об открытии для нас российского рынка? Это чревато большими потерями для нашей экономики. Что будут делать сельхозпроизводители? Ведь Европа не купит наши товары", - заявил Додон в эфире телеканала REN Moldova.Додон подчеркнул, что ранее власти в стране уже вели антироссийскую политику, из-за чего рынок был почти потерян. Он опасается, что появление в стране проевропейского президента спровоцирует экономические проблемы с Востоком.В Молдавии 1 ноября прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. По данным ЦИК, Санду победила в первом туре с 36,16% голосов, она обошла Додона, у которого 32,61%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, 15 ноября пройдет второй тур.

https://ria.ru/20201109/sandu-1583731013.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, россия, майя санду, игорь додон, молдавия, европа, в мире