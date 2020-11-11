https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584157999.html

В Ереван прибыли еще восемь самолетов с российскими миротворцами

В Ереван прибыли еще восемь самолетов с российскими миротворцами

Еще восемь военно-транспортных самолетов с российскими миротворцами прибыли в Ереван 11 ноября, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T17:39

2020-11-11T17:39

2020-11-11T17:39

ситуация в нагорном карабахе

россия

ан-124

ил-76

министерство обороны рф (минобороны рф)

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Еще восемь военно-транспортных самолетов с российскими миротворцами прибыли в Ереван 11 ноября, сообщает Минобороны РФ."Еще 8 военно-транспортных самолетов 11 ноября 2020 года прибыли на аэродромы в город Ереван. Самолеты Ил-76 и Ан-124 доставили более 120 военнослужащих, бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения", - говорится в сообщении.Отмечается, что личный состав приступил к разгрузке материальных средств, бронетранспортеров и автомобильной техники. Подразделения после разгрузки на аэродроме Эребуни совершат трехсоткилометровый марш в район сосредоточения в Горис."Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Установлены прямые каналы связи", - добавляется в сообщении.

россия

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ан-124, ил-76, министерство обороны рф (минобороны рф), азербайджан, армения, в мире