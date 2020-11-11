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В Ереван прибыли еще восемь самолетов с российскими миротворцами
В Ереван прибыли еще восемь самолетов с российскими миротворцами
Еще восемь военно-транспортных самолетов с российскими миротворцами прибыли в Ереван 11 ноября, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T17:39
2020-11-11T17:39
2020-11-11T17:39
ситуация в нагорном карабахе
россия
ан-124
ил-76
министерство обороны рф (минобороны рф)
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Еще восемь военно-транспортных самолетов с российскими миротворцами прибыли в Ереван 11 ноября, сообщает Минобороны РФ."Еще 8 военно-транспортных самолетов 11 ноября 2020 года прибыли на аэродромы в город Ереван. Самолеты Ил-76 и Ан-124 доставили более 120 военнослужащих, бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения", - говорится в сообщении.Отмечается, что личный состав приступил к разгрузке материальных средств, бронетранспортеров и автомобильной техники. Подразделения после разгрузки на аэродроме Эребуни совершат трехсоткилометровый марш в район сосредоточения в Горис."Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Установлены прямые каналы связи", - добавляется в сообщении.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ан-124, ил-76, министерство обороны рф (минобороны рф), азербайджан, армения, в мире