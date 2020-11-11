https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584027006.html

В Армению прибыли более 400 российских миротворцев

В Армению прибыли более 400 российских миротворцев

В Армению прибыли более 400 российских миротворцев с техникой и вооружением, они провели разгрузку и подготовились для марша в район размещения в Нагорном... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T03:09

2020-11-11T03:09

2020-11-11T05:50

ситуация в нагорном карабахе

россия

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. В Армению прибыли более 400 российских миротворцев с техникой и вооружением, они провели разгрузку и подготовились для марша в район размещения в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны.В Армении приземлились уже 20 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации с офицерами командования российских миротворческих сил и военнослужащими подразделений 15-й миротворческой бригады.В Армению к настоящему времени доставили более 400 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи."Для совершения марша техника и вооружение прошли обслуживание и техническую проверку готовности к совершению движения в горных районах. После согласования маршрутов выдвижения российские миротворцы приступят к совершению маршей в районы выполнения миротворческих задач", - рассказали в Минобороны.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом Владимиром Путиным, боевые действия в Нагорном Карабахе остановлены с полуночи 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается российский миротворческий контингент в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, армения, в мире