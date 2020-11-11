В Армению прибыли более 400 российских миротворцев
03:09 11.11.2020 (обновлено: 05:50 11.11.2020)
ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. В Армению прибыли более 400 российских миротворцев с техникой и вооружением, они провели разгрузку и подготовились для марша в район размещения в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны.
В Армении приземлились уже 20 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации с офицерами командования российских миротворческих сил и военнослужащими подразделений 15-й миротворческой бригады.
В Армению к настоящему времени доставили более 400 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.
"Для совершения марша техника и вооружение прошли обслуживание и техническую проверку готовности к совершению движения в горных районах. После согласования маршрутов выдвижения российские миротворцы приступят к совершению маршей в районы выполнения миротворческих задач", - рассказали в Минобороны.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом Владимиром Путиным, боевые действия в Нагорном Карабахе остановлены с полуночи 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.
Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается российский миротворческий контингент в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
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