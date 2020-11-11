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Минпросвещения выступило против постоянного дистанционного обучения
Минпросвещения выступило против постоянного дистанционного обучения
Минпросвещения РФ против постоянного и массового дистанционного обучения школьников, заявил РИА Новости первый замминистра Дмитрий Глушко. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:51
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ДАМАСК, 11 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ против постоянного и массового дистанционного обучения школьников, заявил РИА Новости первый замминистра Дмитрий Глушко."Сразу скажу, что абсолютно против того, чтоб взять и всех перевести на дистанционное обучение. Это разрушает образовательный процесс и препятствует качественной передаче знания от учителя ученику. Помимо обучения у школы есть важная функция - это воспитание", - сказал он.Глушко отметил, что учащиеся 1-4 классов находятся в том возрасте, когда детям особенно сложно учиться дистанционно. Кроме того, решение посадить за компьютер первоклассника, который еще не был на настоящем уроке, противоречит нормам СанПиНа, которые регулируют использование технических средств в развитии ребенка.
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/shkolniki-1583112693.html
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социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество

Минпросвещения выступило против постоянного дистанционного обучения

15:51 11.11.2020 (обновлено: 16:28 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПреподаватель ведет дистанционный семинар из аудитории для студентов Уральского федерального университета
Преподаватель ведет дистанционный семинар из аудитории для студентов Уральского федерального университета - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДАМАСК, 11 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ против постоянного и массового дистанционного обучения школьников, заявил РИА Новости первый замминистра Дмитрий Глушко.
"Сразу скажу, что абсолютно против того, чтоб взять и всех перевести на дистанционное обучение. Это разрушает образовательный процесс и препятствует качественной передаче знания от учителя ученику. Помимо обучения у школы есть важная функция - это воспитание", - сказал он.
Глушко отметил, что учащиеся 1-4 классов находятся в том возрасте, когда детям особенно сложно учиться дистанционно. Кроме того, решение посадить за компьютер первоклассника, который еще не был на настоящем уроке, противоречит нормам СанПиНа, которые регулируют использование технических средств в развитии ребенка.
Учительница во время онлайн урока в одной из школ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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