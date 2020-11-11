https://ria.ru/20201111/minprosvescheniya-1584130300.html

Минпросвещения выступило против постоянного дистанционного обучения

Минпросвещения выступило против постоянного дистанционного обучения

Минпросвещения РФ против постоянного и массового дистанционного обучения школьников, заявил РИА Новости первый замминистра Дмитрий Глушко. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:51

2020-11-11T15:51

2020-11-11T16:28

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сн_образование

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

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ДАМАСК, 11 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ против постоянного и массового дистанционного обучения школьников, заявил РИА Новости первый замминистра Дмитрий Глушко."Сразу скажу, что абсолютно против того, чтоб взять и всех перевести на дистанционное обучение. Это разрушает образовательный процесс и препятствует качественной передаче знания от учителя ученику. Помимо обучения у школы есть важная функция - это воспитание", - сказал он.Глушко отметил, что учащиеся 1-4 классов находятся в том возрасте, когда детям особенно сложно учиться дистанционно. Кроме того, решение посадить за компьютер первоклассника, который еще не был на настоящем уроке, противоречит нормам СанПиНа, которые регулируют использование технических средств в развитии ребенка.

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/shkolniki-1583112693.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество