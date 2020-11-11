https://ria.ru/20201111/mickey-1584120466.html

Микки Маус вернется на экраны

Микки Маус вернется на экраны

На YouTube-канале Disney+ появился трейлер нового мультсериала "Чудесный мир Микки-Мауса". РИА Новости, 11.11.2020

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культура

микки маус

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. На YouTube-канале Disney+ появился трейлер нового мультсериала "Чудесный мир Микки-Мауса". Премьера проекта состоится на Disney+ 18 ноября, в день рождения Микки Мауса. Начиная с 27 ноября каждую пятницу будут выходить два новых короткометражных фильма (по семь минут каждый). Помимо самого Микки в новых сериях принимают участие Дональд Дак, Гуфи, Плуто, Минни Маус и Дейзи Дак. Судя по трейлеру, события мультфильмов будут разворачиваться и в "обычной жизни", и в фантастических мирах.

https://ria.ru/20201111/multfilm-1583792078.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

микки маус, кино и сериалы, новости культуры