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https://ria.ru/20201111/mezen-1583782693.html
Сети все возрасты покорны: дети учат цифровой грамотности пожилых северян
Сети все возрасты покорны: дети учат цифровой грамотности пожилых северян
Цифровизация способна заинтересовать любого человека вне зависимости от возраста. Например, азы цифровой грамотности с удовольствием изучают пожилые северяне и... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T08:00
2020-11-11T17:13
хорошие новости
хорошие новости
архангельская область
мезень
общество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Цифровизация способна заинтересовать любого человека вне зависимости от возраста. Например, азы цифровой грамотности с удовольствием изучают пожилые северяне и люди с ограниченными возможностями здоровья Мезенского комплексного центра социального обслуживания (КЦСО). Помощь в получении новых умений людям в возрасте оказывают школьники Архангельской области в рамках проекта "Доброе сердце". Об уникальной инициативе, тонкостях работы и особенностях коммуникации узнал корреспондент проекта "Хорошие новости".С 2019 года Мезенский КЦСО сотрудничает с волонтерской службой местной средней школы имени А. Г. Торцева, ученики которой посещали жителей центра раз в неделю и организовывали для них различные увеселительные программы: концерты, турниры по шахматам и шашкам, совместные постановки кукольного театра, художественное чтение и мастер-классы. Однако с приходом пандемии и ограничительных мероприятий в учреждении был введен карантин, и встречи были приостановлены.В этот период стартовал всероссийский конкурс "Добро не уходит на каникулы", и координатор волонтеров-школьников, заместитель директора по воспитательной части мезенской школы Людмила Тарунова предложила заместителю главы КЦСО Марине Таракановой поучаствовать в нем. Они разработали проект "Доброе сердце", направленный на социальную адаптацию и обучение бабушек и дедушек цифровой грамотности, обращению со средствами коммуникации с помощью социальных сетей в онлайн-формате.Проект выиграл грант в размере 170 тысяч рублей, и в начале учебного года волонтеры-школьники приступили к его реализации."На эту сумму мы купили необходимую технику, большой монитор в КЦСО, ноутбук для школьников, чтобы они могли дистанционно обучать своих подопечных", — рассказала Тарунова.Первым крупным мероприятием стал онлайн-концерт ко Дню пожилого человека, который транслировался из актового зала школы.Далее ребята проводили уроки по изучению компьютера два раза в неделю. Пожилые люди с неподдельным интересом готовились к изучению нового для них мира, старательно записывали себе в блокноты полученные знания.Во время урока по изучению социальных сетей многие пользователи просили своих юных наставников находить родные села, места, где они проживали, родственников и знакомых.Сейчас проект завершился, у школьников каникулы, однако организаторы на этом не останавливаются, у них еще много идей и мастер-классов. Например, в ближайшее время они планируют совместно с фондом "Старость в радость" организовать Zoom-конференции, Skype-общение, а также проводить виртуальные экскурсии и путешествия по разным историческим местам России и других стран.По словам заместителя главы Мезенского КЦСО Марины Таракановой, такие мероприятия и общение с детьми благоприятно влияют на самочувствие и здоровье жителей центра в целом."Работая с пожилыми и маломобильными людьми, я понимала, что им не хватает внимания не только со стороны ровесников, но и общения с детьми, которое вызывает у них больше счастья и положительных эмоций. Поэтому мы и организовали совместные творческие занятия с волонтерской службой мезенской средней школы. Такие позитивные моменты дают им толчок к жизни, и они уже с другими мыслями, позитивными, ждут новый день", — резюмировала Тараканова.
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хорошие новости, архангельская область, мезень, общество

Сети все возрасты покорны: дети учат цифровой грамотности пожилых северян

08:00 11.11.2020 (обновлено: 17:13 11.11.2020)
 
© Мезенская средняя школа имени А.Г. ТорцеваЖители Мезенского КЦСО во время онлайн-занятий в рамках проекта "Доброе сердце"
Жители Мезенского КЦСО во время онлайн-занятий в рамках проекта Доброе сердце - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Мезенская средняя школа имени А.Г. Торцева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Цифровизация способна заинтересовать любого человека вне зависимости от возраста. Например, азы цифровой грамотности с удовольствием изучают пожилые северяне и люди с ограниченными возможностями здоровья Мезенского комплексного центра социального обслуживания (КЦСО). Помощь в получении новых умений людям в возрасте оказывают школьники Архангельской области в рамках проекта "Доброе сердце". Об уникальной инициативе, тонкостях работы и особенностях коммуникации узнал корреспондент проекта "Хорошие новости".
С 2019 года Мезенский КЦСО сотрудничает с волонтерской службой местной средней школы имени А. Г. Торцева, ученики которой посещали жителей центра раз в неделю и организовывали для них различные увеселительные программы: концерты, турниры по шахматам и шашкам, совместные постановки кукольного театра, художественное чтение и мастер-классы. Однако с приходом пандемии и ограничительных мероприятий в учреждении был введен карантин, и встречи были приостановлены.
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В этот период стартовал всероссийский конкурс "Добро не уходит на каникулы", и координатор волонтеров-школьников, заместитель директора по воспитательной части мезенской школы Людмила Тарунова предложила заместителю главы КЦСО Марине Таракановой поучаствовать в нем. Они разработали проект "Доброе сердце", направленный на социальную адаптацию и обучение бабушек и дедушек цифровой грамотности, обращению со средствами коммуникации с помощью социальных сетей в онлайн-формате.
Проект выиграл грант в размере 170 тысяч рублей, и в начале учебного года волонтеры-школьники приступили к его реализации.
"На эту сумму мы купили необходимую технику, большой монитор в КЦСО, ноутбук для школьников, чтобы они могли дистанционно обучать своих подопечных", — рассказала Тарунова.
© Мезенская средняя школа имени А.Г. ТорцеваOбучение бабушек и дедушек цифровой грамотности в рамках проекта "Доброе сердце"
Oбучение бабушек и дедушек цифровой грамотности в рамках проекта Доброе сердце - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Мезенская средняя школа имени А.Г. Торцева
Oбучение бабушек и дедушек цифровой грамотности в рамках проекта "Доброе сердце"
Первым крупным мероприятием стал онлайн-концерт ко Дню пожилого человека, который транслировался из актового зала школы.
Далее ребята проводили уроки по изучению компьютера два раза в неделю. Пожилые люди с неподдельным интересом готовились к изучению нового для них мира, старательно записывали себе в блокноты полученные знания.
Во время урока по изучению социальных сетей многие пользователи просили своих юных наставников находить родные села, места, где они проживали, родственников и знакомых.

"Сегодня уже один дедушка зарегистрировал свою страницу в социальной сети, нашел далеких родственников. Другая женщина, инвалид первой группы, нашла историю своей деревни, посмотрела все фотографии, видеофильм, где были запечатлены ее родственники, в том числе и муж, которого уже нет в живых. По правде говоря, мы переживали за ее эмоциональное состояние, однако после просмотра она поблагодарила нас со слезами на глазах и словами, что как будто вновь пообщалась со своими родными", — поделилась Людмила Тарунова.

Сейчас проект завершился, у школьников каникулы, однако организаторы на этом не останавливаются, у них еще много идей и мастер-классов. Например, в ближайшее время они планируют совместно с фондом "Старость в радость" организовать Zoom-конференции, Skype-общение, а также проводить виртуальные экскурсии и путешествия по разным историческим местам России и других стран.
© Мезенская средняя школа имени А.Г. ТорцеваТурниры по шахматам, проводимые учениками школы для пожилых северян и маломобильных людей КЦСО
Турниры по шахматам, проводимые учениками школы для пожилых северян и маломобильных людей КЦСО - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Мезенская средняя школа имени А.Г. Торцева
Турниры по шахматам, проводимые учениками школы для пожилых северян и маломобильных людей КЦСО
По словам заместителя главы Мезенского КЦСО Марины Таракановой, такие мероприятия и общение с детьми благоприятно влияют на самочувствие и здоровье жителей центра в целом.
"Работая с пожилыми и маломобильными людьми, я понимала, что им не хватает внимания не только со стороны ровесников, но и общения с детьми, которое вызывает у них больше счастья и положительных эмоций. Поэтому мы и организовали совместные творческие занятия с волонтерской службой мезенской средней школы. Такие позитивные моменты дают им толчок к жизни, и они уже с другими мыслями, позитивными, ждут новый день", — резюмировала Тараканова.
 
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