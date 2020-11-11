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Краснодарский край
https://ria.ru/20201111/medklaster-1584166200.html
Власти Кубани начали проектировать радиологический корпус медкластера
Власти Кубани начали проектировать радиологический корпус медкластера
Власти Краснодарского края начали проектирование радиологического корпуса будущего медицинского кластера в поселке Знаменский, который объединит пять лечебных... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T18:14
2020-11-11T18:14
краснодарский край
вениамин кондратьев
здоровье - общество
краснодар
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края начали проектирование радиологического корпуса будущего медицинского кластера в поселке Знаменский, который объединит пять лечебных учреждений современного уровня, сообщает администрация региона.Уточняется, что медкластер объединит пять лечебных учреждений современного уровня, в том числе онкологический центр на 1 тысячу коек. Медкластер создается по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева, строительство находится на его личном контроле. Все работы идут в графике."С апреля 2020 года проектируется краевой онкологический центр на 450 коек. Радиологический центр технологически будет связан с онкологическим не только галерейными переходами, но и нахождением в составе онкоцентра патологоанатомического и дезинфекционного отделения, пищеблока. Поэтому проектирование объектов ведется параллельно", - пояснили в ведомстве.Ранее краевые власти сообщали, что работы по созданию нового медицинского кластера в районе поселка Знаменского в Краснодаре идут с опережением графика. В частности, проектирование планируется завершить уже в декабре текущего года и в феврале следующего получить заключение госэкспертизы – вместо декабря 2021 года.
https://realty.ria.ru/20201111/novorossiysk-1584148473.html
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вениамин кондратьев, здоровье - общество, краснодар, краснодарский край, общество

Власти Кубани начали проектировать радиологический корпус медкластера

18:14 11.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края начали проектирование радиологического корпуса будущего медицинского кластера в поселке Знаменский, который объединит пять лечебных учреждений современного уровня, сообщает администрация региона.

"Уже заключен госконтракт на подготовку проектной документации по радиологическому центру на 275 коек. На территории в 19,8 тысячи квадратных метров запроектированы два отделения радиологии и еще два радиогинекологии. Также будет отделение амбулаторной радиологии, радионуклидной терапии", – говорится в сообщении.

Уточняется, что медкластер объединит пять лечебных учреждений современного уровня, в том числе онкологический центр на 1 тысячу коек. Медкластер создается по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева, строительство находится на его личном контроле. Все работы идут в графике.
"С апреля 2020 года проектируется краевой онкологический центр на 450 коек. Радиологический центр технологически будет связан с онкологическим не только галерейными переходами, но и нахождением в составе онкоцентра патологоанатомического и дезинфекционного отделения, пищеблока. Поэтому проектирование объектов ведется параллельно", - пояснили в ведомстве.
Ранее краевые власти сообщали, что работы по созданию нового медицинского кластера в районе поселка Знаменского в Краснодаре идут с опережением графика. В частности, проектирование планируется завершить уже в декабре текущего года и в феврале следующего получить заключение госэкспертизы – вместо декабря 2021 года.
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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