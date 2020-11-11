https://ria.ru/20201111/maski-1584106464.html

Голикова ответила на предложение о бесплатных масках

Голикова ответила на предложение о бесплатных масках

Вопрос об обеспечении некоторых категорий граждан бесплатными медицинскими масками находится в компетенции субъектов РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:20

2020-11-11T14:20

2020-11-11T15:17

госдума рф

распространение нового коронавируса

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вопрос об обеспечении некоторых категорий граждан бесплатными медицинскими масками находится в компетенции субъектов РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Что касается бесплатных масок – это сегодня компетенция субъектов Российской Федерации, и ряд из них, вы знаете, предоставляют такие возможности, ряд из них, видимо, ввиду нехватки финансовых ресурсов этого не делают. Хотя, подчёркиваю ещё раз, мы выделили финансовые ресурсы на обеспечение мероприятий по борьбе с COVID, в субъекты Российской Федерации", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме ее встречи с депутатами Госдумы, при ответе на вопрос одного из парламентариев, не будет ли принято решение о предоставлении социальным категориям граждан бесплатных масок. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/maska-1584116187.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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