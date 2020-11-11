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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/maska-1584116187.html
Попова рассказала об эффективности масочного режима в борьбе с COVID-19
Попова рассказала об эффективности масочного режима в борьбе с COVID-19
Спустя две недели после введения жесткого масочного режима в ряде регионов удается стабилизировать ситуацию с COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:59
2020-11-11T14:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Спустя две недели после введения жесткого масочного режима в ряде регионов удается стабилизировать ситуацию с COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день, спустя две недели после введения жёстких мер по масочному режиму, в целом ряде субъектов удаётся стабилизировать ситуацию пока на очень высоких цифрах, те, которые были достигнуты", - сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы, ее слова приводятся в стенограмме.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, общество

Попова рассказала об эффективности масочного режима в борьбе с COVID-19

14:59 11.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Спустя две недели после введения жесткого масочного режима в ряде регионов удается стабилизировать ситуацию с COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день, спустя две недели после введения жёстких мер по масочному режиму, в целом ряде субъектов удаётся стабилизировать ситуацию пока на очень высоких цифрах, те, которые были достигнуты", - сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы, ее слова приводятся в стенограмме.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФОбщество
 
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