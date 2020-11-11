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Полиция применила слезоточивый газ против участников марша в Варшаве
Полиция применила слезоточивый газ против участников марша в Варшаве
Полиция применила слезоточивый газ в отношении участников марша националистов в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T17:30
2020-11-11T17:30
польша
варшава
в мире
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ВАРШАВА, 11 ноя - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ в отношении участников марша националистов в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.В среду в Варшаве проходит многотысячная манифестация по случаю 102-й годовщины восстановления независимости. Праздник приурочен к обретению независимости в 1918 году. Мероприятие проходит вопреки запрету властей проводить подобные шествия в период пандемии коронавируса.Вблизи Национального музея на Иерусалимских аллеях полиция после многочисленных предупреждений и призывов разойтись предприняла попытку заблокировать шествие. Полицейские со щитами перегородили дорогу манифестантам. Те в ответ начали бросать в полицейских различные предметы, в частности, фаеры.В ответ на это полицейские применили в отношении манифестантов слезоточивый газ. Пока им не удалось прекратить шествие и колонна продолжает движение в направлении Национального стадиона.Полиция Варшавы в своем Twitter сообщила о столкновениях с протестующими в другом месте – на площади Де Голля. "В районе площади Де Голля группы хулиганов напали на полицейских, охранявших безопасность людей", - говорится в сообщении. Отмечается, что "для восстановления правового порядка используются меры прямого принуждения".
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польша, варшава, в мире

Полиция применила слезоточивый газ против участников марша в Варшаве

17:30 11.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш против ЕС в Варшаве
Марш против ЕС в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 11 ноя - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ в отношении участников марша националистов в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Варшаве проходит многотысячная манифестация по случаю 102-й годовщины восстановления независимости. Праздник приурочен к обретению независимости в 1918 году. Мероприятие проходит вопреки запрету властей проводить подобные шествия в период пандемии коронавируса.
Вблизи Национального музея на Иерусалимских аллеях полиция после многочисленных предупреждений и призывов разойтись предприняла попытку заблокировать шествие. Полицейские со щитами перегородили дорогу манифестантам. Те в ответ начали бросать в полицейских различные предметы, в частности, фаеры.
В ответ на это полицейские применили в отношении манифестантов слезоточивый газ. Пока им не удалось прекратить шествие и колонна продолжает движение в направлении Национального стадиона.
Полиция Варшавы в своем Twitter сообщила о столкновениях с протестующими в другом месте – на площади Де Голля. "В районе площади Де Голля группы хулиганов напали на полицейских, охранявших безопасность людей", - говорится в сообщении. Отмечается, что "для восстановления правового порядка используются меры прямого принуждения".
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