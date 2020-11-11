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https://ria.ru/20201111/lukashenko-1584055598.html
Лукашенко пригласил Дуду к диалогу о будущем отношений двух стран
Лукашенко пригласил Дуду к диалогу о будущем отношений двух стран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил польского коллегу Анджея Дуду к конструктивному диалогу о будущем отношений двух стран, сообщила в среду... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T10:59
2020-11-11T10:59
анджей дуда
александр лукашенко
чехия
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил польского коллегу Анджея Дуду к конструктивному диалогу о будущем отношений двух стран, сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.По ее данным, Лукашенко от имени белорусского народа поздравил президента Польши и граждан этой страны с Национальным праздником независимости. "Александр Лукашенко пригласил Анджея Дуду к конструктивному диалогу о будущем белорусско-польского сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы."Только работая вместе, сможем сохранить заметные достижения в торговле, промышленной кооперации, науке, образовании и других сферах. Это отвечает как национальным интересам обоих государств, так и желаниям миллионов жителей наших стран", - подчеркнул Лукашенко.Он также отметил, что белорусам и полякам судьбой предназначено "жить рядом в мире и согласии". По словам белорусского лидера, в "сегодняшних непростых обстоятельствах" необходимо сохранить добрососедство двух стран как главную ценность, которая получена ими в наследство и должна быть передана потомкам.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.В октябре Лукашенко заявлял, что Польше, которая критикует "несправедливые выборы" в Белоруссии, нужно разобраться со своими президентскими выборами, на которых в июле победил Дуда.В августе Лукашенко, выступая на митинге, обвинил Польшу в желании "оттяпать" Гродненскую область, которая, по его словам, является "западной жемчужиной" Белоруссии.
https://ria.ru/20201110/lukashenko-1583993554.html
https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578116434.html
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анджей дуда, александр лукашенко, чехия, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко пригласил Дуду к диалогу о будущем отношений двух стран

10:59 11.11.2020
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил польского коллегу Анджея Дуду к конструктивному диалогу о будущем отношений двух стран, сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.
По ее данным, Лукашенко от имени белорусского народа поздравил президента Польши и граждан этой страны с Национальным праздником независимости. "Александр Лукашенко пригласил Анджея Дуду к конструктивному диалогу о будущем белорусско-польского сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы.
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"Только работая вместе, сможем сохранить заметные достижения в торговле, промышленной кооперации, науке, образовании и других сферах. Это отвечает как национальным интересам обоих государств, так и желаниям миллионов жителей наших стран", - подчеркнул Лукашенко.
Он также отметил, что белорусам и полякам судьбой предназначено "жить рядом в мире и согласии". По словам белорусского лидера, в "сегодняшних непростых обстоятельствах" необходимо сохранить добрососедство двух стран как главную ценность, которая получена ими в наследство и должна быть передана потомкам.
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Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
В октябре Лукашенко заявлял, что Польше, которая критикует "несправедливые выборы" в Белоруссии, нужно разобраться со своими президентскими выборами, на которых в июле победил Дуда.
В августе Лукашенко, выступая на митинге, обвинил Польшу в желании "оттяпать" Гродненскую область, которая, по его словам, является "западной жемчужиной" Белоруссии.
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