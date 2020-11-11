Лукашенко пригласил Дуду к диалогу о будущем отношений двух стран
МИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил польского коллегу Анджея Дуду к конструктивному диалогу о будущем отношений двух стран, сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.
По ее данным, Лукашенко от имени белорусского народа поздравил президента Польши и граждан этой страны с Национальным праздником независимости. "Александр Лукашенко пригласил Анджея Дуду к конструктивному диалогу о будущем белорусско-польского сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Только работая вместе, сможем сохранить заметные достижения в торговле, промышленной кооперации, науке, образовании и других сферах. Это отвечает как национальным интересам обоих государств, так и желаниям миллионов жителей наших стран", - подчеркнул Лукашенко.
Он также отметил, что белорусам и полякам судьбой предназначено "жить рядом в мире и согласии". По словам белорусского лидера, в "сегодняшних непростых обстоятельствах" необходимо сохранить добрососедство двух стран как главную ценность, которая получена ими в наследство и должна быть передана потомкам.
Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
В октябре Лукашенко заявлял, что Польше, которая критикует "несправедливые выборы" в Белоруссии, нужно разобраться со своими президентскими выборами, на которых в июле победил Дуда.
В августе Лукашенко, выступая на митинге, обвинил Польшу в желании "оттяпать" Гродненскую область, которая, по его словам, является "западной жемчужиной" Белоруссии.