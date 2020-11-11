https://ria.ru/20201111/lodka-1584029760.html
Изображавшие сцену из "Титаника" жених и невеста утонули в реке
Изображавшие сцену из "Титаника" жених и невеста утонули в реке
В Индии жених с невестой трагически погибли во время предсвадебной фотосессии на реке, об этом сообщает местное издание Kaumudi Online. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T05:56
2020-11-11T05:56
2020-11-11T11:11
карнатака
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Индии жених с невестой трагически погибли во время предсвадебной фотосессии на реке, об этом сообщает местное издание Kaumudi Online.Инцидент произошел на реке Кавери в окрестностях храмового города Талакаду в штате Карнатака. По данным местной полиции, для проведения фотосессии 28-летний молодой человек и 20-летняя девушка отправились вместе с членами своих семей и фотографом на рыбацких лодках к истоку реки, при этом пара планировала повторить знаменитую сцену из фильма "Титаник" c Кэйт Уинслет и Леонардо Ди Каприо.Из-за сильного потока воды после дождя гребец потерял управление, в результате чего лодка перевернулась. Молодые люди утонули на глазах своих родственников, лодочник сумел спастись.Свадебная церемония должна была пройти 22 ноября. Местные полицейские занимаются расследованием инцидента.
https://ria.ru/20200914/nevesta-1577190112.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карнатака, индия, в мире