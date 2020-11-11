https://ria.ru/20201111/lodka-1584029760.html

Изображавшие сцену из "Титаника" жених и невеста утонули в реке

Изображавшие сцену из "Титаника" жених и невеста утонули в реке

В Индии жених с невестой трагически погибли во время предсвадебной фотосессии на реке, об этом сообщает местное издание Kaumudi Online. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T05:56

2020-11-11T05:56

2020-11-11T11:11

карнатака

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584052729_0:285:1959:1387_1400x0_80_0_0_87957fca2100e2db2cbb603a256cd1ca.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Индии жених с невестой трагически погибли во время предсвадебной фотосессии на реке, об этом сообщает местное издание Kaumudi Online.Инцидент произошел на реке Кавери в окрестностях храмового города Талакаду в штате Карнатака. По данным местной полиции, для проведения фотосессии 28-летний молодой человек и 20-летняя девушка отправились вместе с членами своих семей и фотографом на рыбацких лодках к истоку реки, при этом пара планировала повторить знаменитую сцену из фильма "Титаник" c Кэйт Уинслет и Леонардо Ди Каприо.Из-за сильного потока воды после дождя гребец потерял управление, в результате чего лодка перевернулась. Молодые люди утонули на глазах своих родственников, лодочник сумел спастись.Свадебная церемония должна была пройти 22 ноября. Местные полицейские занимаются расследованием инцидента.

https://ria.ru/20200914/nevesta-1577190112.html

карнатака

индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карнатака, индия, в мире