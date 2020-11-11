https://ria.ru/20201111/lekarstva-1584153516.html

"Биннофарм Групп" запустил производство для выпуска малых партий лекарств

"Биннофарм Групп" запустил производство для выпуска малых партий лекарств

Российский фармацевтический холдинг "Биннофарм Групп" (объединяет фармацевтические активы АФК "Система") открыл участок мелкосерийного производства для выпуска... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T17:40

2020-11-11T17:40

2020-11-11T17:40

афк "система"

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российский фармацевтический холдинг "Биннофарм Групп" (объединяет фармацевтические активы АФК "Система") открыл участок мелкосерийного производства для выпуска небольших партий лекарственных препаратов, говорится в сообщении компании.Согласно сообщению, на новом участке будут производиться более 25 наименований лекарственных средств, предназначенных для лечения не самых распространенных, но "социально значимых" заболеваний, четыре из которых входят в перечь жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).Так, среди перечисленных в сообщении лекарств: "Мипексол" - применяется при болезни Паркинсона, "Азурикс" - дженерик немецкого препарата для лечения подагры, "Релеф" - прописывается при ревматоидном и псориатическом артрите."В портфеле "Алиума" есть ряд лекарств, которые востребованы, но в относительно небольших объемах. Для нас экономически целесообразно производить их на участке мелкосерийного производства, мощность которого составляет 50-100 килограммов таблеток в сутки, освобождая мощности производительных линий для более крупных продуктов", - заметил гендиректор холдинга Рустем Муратов, слова которого приводятся в релизе."Биннофарм Групп" - российский фармацевтический холдинг полного цикла. Его портфель препаратов состоит из более 450 наименований. Холдинг включает в себя пять производственных площадок: "Алиум", "Биннофарм" (площадки в Зеленограде и Красногорске), "Синтез" (в Кургане) и "Биоком" (в Ставрополе). "Биннофарм Групп" образован этой осенью в результате объединения пакетов акций фармацевтических активов АФК "Система".

https://ria.ru/20201111/lekarstva-1584106010.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афк "система", новости компаний - экономика