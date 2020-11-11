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"Биннофарм Групп" запустил производство для выпуска малых партий лекарств
"Биннофарм Групп" запустил производство для выпуска малых партий лекарств
Российский фармацевтический холдинг "Биннофарм Групп" (объединяет фармацевтические активы АФК "Система") открыл участок мелкосерийного производства для выпуска... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T17:40
2020-11-11T17:40
афк "система"
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российский фармацевтический холдинг "Биннофарм Групп" (объединяет фармацевтические активы АФК "Система") открыл участок мелкосерийного производства для выпуска небольших партий лекарственных препаратов, говорится в сообщении компании.Согласно сообщению, на новом участке будут производиться более 25 наименований лекарственных средств, предназначенных для лечения не самых распространенных, но "социально значимых" заболеваний, четыре из которых входят в перечь жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).Так, среди перечисленных в сообщении лекарств: "Мипексол" - применяется при болезни Паркинсона, "Азурикс" - дженерик немецкого препарата для лечения подагры, "Релеф" - прописывается при ревматоидном и псориатическом артрите."В портфеле "Алиума" есть ряд лекарств, которые востребованы, но в относительно небольших объемах. Для нас экономически целесообразно производить их на участке мелкосерийного производства, мощность которого составляет 50-100 килограммов таблеток в сутки, освобождая мощности производительных линий для более крупных продуктов", - заметил гендиректор холдинга Рустем Муратов, слова которого приводятся в релизе."Биннофарм Групп" - российский фармацевтический холдинг полного цикла. Его портфель препаратов состоит из более 450 наименований. Холдинг включает в себя пять производственных площадок: "Алиум", "Биннофарм" (площадки в Зеленограде и Красногорске), "Синтез" (в Кургане) и "Биоком" (в Ставрополе). "Биннофарм Групп" образован этой осенью в результате объединения пакетов акций фармацевтических активов АФК "Система".
https://ria.ru/20201111/lekarstva-1584106010.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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афк "система", новости компаний - экономика

"Биннофарм Групп" запустил производство для выпуска малых партий лекарств

17:40 11.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российский фармацевтический холдинг "Биннофарм Групп" (объединяет фармацевтические активы АФК "Система") открыл участок мелкосерийного производства для выпуска небольших партий лекарственных препаратов, говорится в сообщении компании.
"Фармацевтический холдинг "Биннофарм Групп"... запустил современный участок мелкосерийного производства на заводе "Алиум" в поселке Оболенск Московской области. Участок предназначен для создания малых партий лекарственных средств, что позволит разгрузить основное производство и повысит экономическую эффективность предприятия", - отмечается в релизе.
Согласно сообщению, на новом участке будут производиться более 25 наименований лекарственных средств, предназначенных для лечения не самых распространенных, но "социально значимых" заболеваний, четыре из которых входят в перечь жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Так, среди перечисленных в сообщении лекарств: "Мипексол" - применяется при болезни Паркинсона, "Азурикс" - дженерик немецкого препарата для лечения подагры, "Релеф" - прописывается при ревматоидном и псориатическом артрите.
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"В портфеле "Алиума" есть ряд лекарств, которые востребованы, но в относительно небольших объемах. Для нас экономически целесообразно производить их на участке мелкосерийного производства, мощность которого составляет 50-100 килограммов таблеток в сутки, освобождая мощности производительных линий для более крупных продуктов", - заметил гендиректор холдинга Рустем Муратов, слова которого приводятся в релизе.
"Биннофарм Групп" - российский фармацевтический холдинг полного цикла. Его портфель препаратов состоит из более 450 наименований. Холдинг включает в себя пять производственных площадок: "Алиум", "Биннофарм" (площадки в Зеленограде и Красногорске), "Синтез" (в Кургане) и "Биоком" (в Ставрополе). "Биннофарм Групп" образован этой осенью в результате объединения пакетов акций фармацевтических активов АФК "Система".
 
АФК "Система"Новости компаний - Экономика
 
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