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https://ria.ru/20201111/lekarstva-1584113001.html
Мурашко оценил ситуацию с лекарствами для пациентов с COVID-19 в регионах
Мурашко оценил ситуацию с лекарствами для пациентов с COVID-19 в регионах
Большинство регионов РФ начали обеспечивать пациентов с COVID-19 бесплатными лекарствами, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:47
2020-11-11T14:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Большинство регионов РФ начали обеспечивать пациентов с COVID-19 бесплатными лекарствами, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."До того как были выделены федеральные средства, регионам было указано на выделение собственных ресурсов, и большинство регионов начало обеспечивать амбулаторно-поликлинических пациентов лекарственными препаратами, начиная с октября… Сейчас это 5 миллиардов рублей, о которых было сказано централизованно, доведены до субъектов РФ. Самое главное сейчас - быстрая контрактация, причем законодательство сегодня позволяет закупку у единственного поставщика", - сказал Мурашко на встрече с депутатами Госдумы, его слова приводятся в стенограмме.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584107427.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, госдума рф, общество

Мурашко оценил ситуацию с лекарствами для пациентов с COVID-19 в регионах

14:47 11.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудник держит в ладонях лекарственные препараты
Сотрудник держит в ладонях лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Большинство регионов РФ начали обеспечивать пациентов с COVID-19 бесплатными лекарствами, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"До того как были выделены федеральные средства, регионам было указано на выделение собственных ресурсов, и большинство регионов начало обеспечивать амбулаторно-поликлинических пациентов лекарственными препаратами, начиная с октября… Сейчас это 5 миллиардов рублей, о которых было сказано централизованно, доведены до субъектов РФ. Самое главное сейчас - быстрая контрактация, причем законодательство сегодня позволяет закупку у единственного поставщика", - сказал Мурашко на встрече с депутатами Госдумы, его слова приводятся в стенограмме.
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