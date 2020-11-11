https://ria.ru/20201111/lekarstva-1584113001.html
Мурашко оценил ситуацию с лекарствами для пациентов с COVID-19 в регионах
Мурашко оценил ситуацию с лекарствами для пациентов с COVID-19 в регионах
Большинство регионов РФ начали обеспечивать пациентов с COVID-19 бесплатными лекарствами, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:47
2020-11-11T14:47
2020-11-11T14:47
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Большинство регионов РФ начали обеспечивать пациентов с COVID-19 бесплатными лекарствами, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."До того как были выделены федеральные средства, регионам было указано на выделение собственных ресурсов, и большинство регионов начало обеспечивать амбулаторно-поликлинических пациентов лекарственными препаратами, начиная с октября… Сейчас это 5 миллиардов рублей, о которых было сказано централизованно, доведены до субъектов РФ. Самое главное сейчас - быстрая контрактация, причем законодательство сегодня позволяет закупку у единственного поставщика", - сказал Мурашко на встрече с депутатами Госдумы, его слова приводятся в стенограмме.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584107427.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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