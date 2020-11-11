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Минпромторг проконтролирует производство лекарств
Минпромторг проконтролирует производство лекарств
Минпромторгу поручено контролировать производство лекарств и их наличие у поставщиков, принимать меры для предотвращения дефицита в России, заявила вице-премьер РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:18
2020-11-11T14:28
ярослав нилов
татьяна голикова
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минпромторгу поручено контролировать производство лекарств и их наличие у поставщиков, принимать меры для предотвращения дефицита в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По лекарствам мы жёстко мониторим ситуацию, мы знаем, что были даже при принятии решения правительством о переходе на уведомительный порядок ещё отдельные проблемы. Минпромторгу дано соответствующее поручение за этим внимательнейшим образом следить и информировать обо всех сбоях, которые происходят в сети и в системе производителей, и в системе аптек. Я думаю, что сейчас эта ситуация исправится", - заявила Голикова, отвечая на вопрос главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. Её слова приводятся в стенограмме встречи вице-премьера с депутатами Госдумы.Он заявил, что "депутаты, вернувшись после региональной недели, фиксируют всё-таки наличие проблем с лекарствами в аптечных сетях"."Минпромторгу поручено проконтролировать производство лекарственных препаратов и их наличие у поставщиков и в случае необходимости совместно с производителями и поставщиками принять меры по предотвращению рисков дефицита с еженедельным докладом в правительство. Выработать единые подходы к решению вопроса по лицензированию производства медицинских газов, потому что эту тему ставили очень многие субъекты Российской Федерации, особенно там, где большие расстояния между населенными пунктами", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме встречи вице-премьера с депутатами Госдумы."Росздравнадзору совместно с министерством здравоохранения обеспечить контроль за отпуском в аптеках рецептурных препаратов", - подчеркнула она.Главам регионов, добавила Голикова, поручено принять исчерпывающие меры по реагированию на текущую эпидситуацию и по профилактике распространения COVID-19, имея в виду исполнение мер, которые были введены и указом президента, с соответствующими этапами выхода, и решениями и правилами главного санитарного врача РФ.
https://ria.ru/20201111/golikova-1584099068.html
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ярослав нилов, татьяна голикова, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Минпромторг проконтролирует производство лекарств

14:18 11.11.2020 (обновлено: 14:28 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир"
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минпромторгу поручено контролировать производство лекарств и их наличие у поставщиков, принимать меры для предотвращения дефицита в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По лекарствам мы жёстко мониторим ситуацию, мы знаем, что были даже при принятии решения правительством о переходе на уведомительный порядок ещё отдельные проблемы. Минпромторгу дано соответствующее поручение за этим внимательнейшим образом следить и информировать обо всех сбоях, которые происходят в сети и в системе производителей, и в системе аптек. Я думаю, что сейчас эта ситуация исправится", - заявила Голикова, отвечая на вопрос главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. Её слова приводятся в стенограмме встречи вице-премьера с депутатами Госдумы.
Он заявил, что "депутаты, вернувшись после региональной недели, фиксируют всё-таки наличие проблем с лекарствами в аптечных сетях".
"Минпромторгу поручено проконтролировать производство лекарственных препаратов и их наличие у поставщиков и в случае необходимости совместно с производителями и поставщиками принять меры по предотвращению рисков дефицита с еженедельным докладом в правительство. Выработать единые подходы к решению вопроса по лицензированию производства медицинских газов, потому что эту тему ставили очень многие субъекты Российской Федерации, особенно там, где большие расстояния между населенными пунктами", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме встречи вице-премьера с депутатами Госдумы.
"Росздравнадзору совместно с министерством здравоохранения обеспечить контроль за отпуском в аптеках рецептурных препаратов", - подчеркнула она.
Главам регионов, добавила Голикова, поручено принять исчерпывающие меры по реагированию на текущую эпидситуацию и по профилактике распространения COVID-19, имея в виду исполнение мер, которые были введены и указом президента, с соответствующими этапами выхода, и решениями и правилами главного санитарного врача РФ.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
13:57
Голикова рассказала о поручении обеспечить неснижаемый запас лекарств
 
Ярослав НиловТатьяна ГоликоваГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
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