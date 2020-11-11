https://ria.ru/20201111/lekarstva-1584106010.html

Минпромторг проконтролирует производство лекарств

Минпромторг проконтролирует производство лекарств

Минпромторгу поручено контролировать производство лекарств и их наличие у поставщиков, принимать меры для предотвращения дефицита в России, заявила вице-премьер РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:18

2020-11-11T14:18

2020-11-11T14:28

ярослав нилов

татьяна голикова

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минпромторгу поручено контролировать производство лекарств и их наличие у поставщиков, принимать меры для предотвращения дефицита в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По лекарствам мы жёстко мониторим ситуацию, мы знаем, что были даже при принятии решения правительством о переходе на уведомительный порядок ещё отдельные проблемы. Минпромторгу дано соответствующее поручение за этим внимательнейшим образом следить и информировать обо всех сбоях, которые происходят в сети и в системе производителей, и в системе аптек. Я думаю, что сейчас эта ситуация исправится", - заявила Голикова, отвечая на вопрос главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. Её слова приводятся в стенограмме встречи вице-премьера с депутатами Госдумы.Он заявил, что "депутаты, вернувшись после региональной недели, фиксируют всё-таки наличие проблем с лекарствами в аптечных сетях"."Минпромторгу поручено проконтролировать производство лекарственных препаратов и их наличие у поставщиков и в случае необходимости совместно с производителями и поставщиками принять меры по предотвращению рисков дефицита с еженедельным докладом в правительство. Выработать единые подходы к решению вопроса по лицензированию производства медицинских газов, потому что эту тему ставили очень многие субъекты Российской Федерации, особенно там, где большие расстояния между населенными пунктами", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме встречи вице-премьера с депутатами Госдумы."Росздравнадзору совместно с министерством здравоохранения обеспечить контроль за отпуском в аптеках рецептурных препаратов", - подчеркнула она.Главам регионов, добавила Голикова, поручено принять исчерпывающие меры по реагированию на текущую эпидситуацию и по профилактике распространения COVID-19, имея в виду исполнение мер, которые были введены и указом президента, с соответствующими этапами выхода, и решениями и правилами главного санитарного врача РФ.

https://ria.ru/20201111/golikova-1584099068.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярослав нилов, татьяна голикова, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество