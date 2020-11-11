https://ria.ru/20201111/kurorty-1583936041.html
От Крыма до Камчатки: лучшие термальные курорты России
От Крыма до Камчатки: лучшие термальные курорты России
В этом году в Тюмени впервые официально открылся сезон термальных вод. Удивительно, но в будущем регион планирует стать столицей этого туристического... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T08:00
2020-11-11T08:00
2020-11-11T08:00
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. В этом году в Тюмени впервые официально открылся сезон термальных вод. Удивительно, но в будущем регион планирует стать столицей этого туристического направления в России. За звание придется побороться, конкуренция большая: Ставрополье, Краснодарский край, Крым, Камчатка. О лучших курортах России, где зимой можно окунуться в горячие источники, — в материале РИА Новости."Бесстыжие ванны" и Суворовские источникиНаверное, самый популярный бренд оздоровительного отдыха в России — Кавказские Минеральные Воды. Там есть даже бесплатные и общедоступные "Бесстыжие ванны" — на горе Машук: это каскад вымоин с минеральной водой. Такое название они получили еще в 1910 году, поскольку многие купались обнаженными. Но принимать их — неважно, в купальнике, плавках или без — стоит лишь по назначению врача: есть противопоказания!У каждого из городов-курортов — собственная основная специализация. В Кисловодске лечат сердечно-сосудистую и нервную системы, органы дыхания. В Ессентуках — желудочно-кишечный тракт и нарушения обмена веществ. В Железноводске — то же самое плюс болезни печени, почек, желчных и мочеполовых путей, гинекологию. В Пятигорске — опорно-двигательный аппарат, аллергические и кожные проблемы, органы зрения.Один из самых известных курортов — Суворовские термальные источники. Они славятся водой, чей особый щелочной состав нельзя создать химическим путем. Например, источник № 1 положительно влияет на нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную системы организма, нормализует артериальное давление, улучшает кровообращение.Стоимость отдыха и лечения в Кавминводах в среднем начинается от 3,5 тысячи рублей за номер в сутки.Источники со всеми удобствамиКлассическое направление для оздоровительного отдыха — Краснодарский край и соседняя Адыгея."Горячие ключи в горах Адыгеи — четвертый по значимости бренд региона после плато Лагонаки, водопадов и каньонов реки Белой, а также Азишского хребта", — объясняет Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям сервиса бронирования жилья для отдыха.В Краснодарском крае возле Александровского источника находится старейший бальнеологический курорт на Кавказе.А в Сочи расположен крупнейший термальный курорт Мацеста, где можно укрепить иммунитет и покататься на горных лыжах на трассах Красной Поляны.Стоимость проживания, как правило, — от трех тысяч рублей в сутки.Лечение и пляжОколо 80 термальных источников есть в Крыму. Примерно 15 из них работают круглый год.Здесь свои преимущества: оздоровительные процедуры можно сочетать с традиционным отдыхом на черноморских пляжах. Самые популярные места — Саки, Евпатория, поселки Ильинка и Низинное недалеко от Симферополя, а также Арабатская стрелка рядом с Азовским морем.По словам Оксаны Шустиковой, в среднем отдых на термальных источниках в ноябре и декабре обойдется от 1,5 до 1,8 тысячи рублей в сутки в Феодосии, Евпатории и Саках.Законсервированное море"У нас есть весь комплекс возможностей термального оздоровления и отдыха, — говорит замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. — В других регионах это направление чаще представлено чем-то одним: либо теплыми или горячими источниками, либо питьевой минеральной водой, либо целебными грязями".Замгубернатора отметил и транспортную доступность: от Москвы до Тюмени два часа лета, а добраться до источников от вокзала и аэропорта можно за полтора часа на такси или автобусе.Термальной водой лечат болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, нервной, мочеполовой и иммунной систем, аллергии. При этом каждый санаторий предлагает и просто оздоровительный отдых с купанием в бассейнах. Также к услугам гостей — уютные беседки, комнаты отдыха, кафе, банные комплексы, массажные кабинеты. Средняя стоимость — 1000-2000 рублей в сутки. Здравницы расположены в очень красивых местах, например на реках Тобол, Пышма, в Синицинском бору.Уникальная природаВ поисках оздоровительного отдыха в России можно забраться и подальше, чем Тюмень. Много целебных источников в районе озера Байкал. В основном — в поселках на территории Бурятии. По словам Юрия Кузнецова, условия отдыха разные: где-то есть базы отдыха, санатории и гостиницы, где-то инфраструктура отсутствует. Однако почти везде уникальная местная природа: долины, горы, реки, водопады.В Алтайском крае тоже есть все для отдыха и оздоровления — большая санаторно-курортная база, чистый воздух, потрясающая природа, экологически чистые продукты.Здесь 35 целебных источников и ключей. Известны и применяются в лечении и оздоровлении Белокурихинское, Искровское, Черновское месторождения радоновых вод. Туристы также выбирают Завьяловские источники, Бехтемирские минеральные серебросодержащие воды, добавляет Оксана Шустикова.Стоимость — от трех тысяч рублей в сутки.Колоссальное удовольствиеВ поездку на Камчатку даже зимой обязательно берите с собой купальник, советуют туристы. Источники практически на каждом шагу, в гостиницах — бассейны с термальной водой, охлажденной до комфортной температуры.Правда, эксперты предупреждают, что из других российских регионов сюда добираться дорого, а иногда и тяжело: ко многим ключам нужно идти пешком, ехать на внедорожнике или лететь на вертолете.Стоимость проживания в санаториях — от 3,5 тысячи рублей в сутки.
https://ria.ru/20201106/krym-1582792024.html
https://ria.ru/20201107/tyumen-1583513466.html
https://ria.ru/20201108/sochi-1583420025.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горячие туры, куда можно лететь, куда поехать в выходные, маршруты, маршруты - туризм, кавказ, республика крым, республика алтай, камчатский край, куда поехать, курорт, тюменская область, тюмень, краснодарский край, отдых
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. В этом году в Тюмени впервые официально открылся сезон термальных вод. Удивительно, но в будущем регион планирует стать столицей этого туристического направления в России. За звание придется побороться, конкуренция большая: Ставрополье, Краснодарский край, Крым, Камчатка. О лучших курортах России, где зимой можно окунуться в горячие источники, — в материале РИА Новости.
"Бесстыжие ванны" и Суворовские источники
Наверное, самый популярный бренд оздоровительного отдыха в России — Кавказские Минеральные Воды. Там есть даже бесплатные и общедоступные "Бесстыжие ванны" — на горе Машук: это каскад вымоин с минеральной водой. Такое название они получили еще в 1910 году, поскольку многие купались обнаженными. Но принимать их — неважно, в купальнике, плавках или без — стоит лишь по назначению врача: есть противопоказания!
У каждого из городов-курортов — собственная основная специализация. В Кисловодске лечат сердечно-сосудистую и нервную системы, органы дыхания. В Ессентуках — желудочно-кишечный тракт и нарушения обмена веществ. В Железноводске — то же самое плюс болезни печени, почек, желчных и мочеполовых путей, гинекологию. В Пятигорске — опорно-двигательный аппарат, аллергические и кожные проблемы, органы зрения.
1 из 3
Питьевой бювет № 7 в Пятигорске
2 из 3
В открытых купальнях с водой из минерального источника в Пятигорске
3 из 3
Радоновый источник "Колизей"
1 из 3
Питьевой бювет № 7 в Пятигорске
2 из 3
В открытых купальнях с водой из минерального источника в Пятигорске
3 из 3
Радоновый источник "Колизей"
Один из самых известных курортов — Суворовские термальные источники. Они славятся водой, чей особый щелочной состав нельзя создать химическим путем. Например, источник № 1 положительно влияет на нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную системы организма, нормализует артериальное давление, улучшает кровообращение.
Стоимость отдыха и лечения в Кавминводах в среднем начинается от 3,5 тысячи рублей за номер в сутки.
Источники со всеми удобствами
Классическое направление для оздоровительного отдыха — Краснодарский край и соседняя Адыгея.
"Термальные курорты расположены в небольших поселках и станицах, туристы приезжают на машинах, — рассказывает владелец сервиса бронирования жилья Юрий Кузнецов. — Вокруг большинства источников созданы базы отдыха с коттеджами, парковками, беседками, площадками для барбекю и детскими игровыми городками".
"Горячие ключи в горах Адыгеи — четвертый по значимости бренд региона после плато Лагонаки, водопадов и каньонов реки Белой, а также Азишского хребта", — объясняет Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям сервиса бронирования жилья для отдыха.
В Краснодарском крае возле Александровского источника находится старейший бальнеологический курорт на Кавказе.
А в Сочи расположен
крупнейший термальный курорт Мацеста, где можно укрепить иммунитет и покататься на горных лыжах на трассах Красной Поляны.
Стоимость проживания, как правило, — от трех тысяч рублей в сутки.
Лечение и пляж
Около 80 термальных источников есть в Крыму. Примерно 15 из них работают круглый год.
Здесь свои преимущества: оздоровительные процедуры можно сочетать с традиционным отдыхом на черноморских пляжах. Самые популярные места — Саки, Евпатория, поселки Ильинка и Низинное недалеко от Симферополя, а также Арабатская стрелка рядом с Азовским морем.
По словам Оксаны Шустиковой, в среднем отдых на термальных источниках в ноябре и декабре обойдется от 1,5 до 1,8 тысячи рублей в сутки в Феодосии, Евпатории и Саках.
Законсервированное море
"У нас есть весь комплекс возможностей термального оздоровления и отдыха, — говорит замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. — В других регионах это направление чаще представлено чем-то одним: либо теплыми или горячими источниками, либо питьевой минеральной водой, либо целебными грязями".
"То, что все это на равнинной территории, а не в горах или областях вулканической деятельности, — настоящий феномен. Причина — море, которое миллионы лет назад при тектонических сдвигах оказалось законсервированным внутри", — уточняет он.
Замгубернатора отметил и транспортную доступность: от Москвы до Тюмени два часа лета, а добраться до источников от вокзала и аэропорта можно за полтора часа на такси или автобусе.
Термальной водой лечат болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, нервной, мочеполовой и иммунной систем, аллергии. При этом каждый санаторий предлагает и просто оздоровительный отдых с купанием в бассейнах. Также к услугам гостей — уютные беседки, комнаты отдыха, кафе, банные комплексы, массажные кабинеты. Средняя стоимость — 1000-2000 рублей в сутки. Здравницы расположены в очень красивых местах, например на реках Тобол, Пышма, в Синицинском бору.
Уникальная природа
В поисках оздоровительного отдыха в России можно забраться и подальше, чем Тюмень. Много целебных источников в районе озера Байкал. В основном — в поселках на территории Бурятии. По словам Юрия Кузнецова, условия отдыха разные: где-то есть базы отдыха, санатории и гостиницы, где-то инфраструктура отсутствует. Однако почти везде уникальная местная природа: долины, горы, реки, водопады.
В Алтайском крае тоже есть все для отдыха и оздоровления — большая санаторно-курортная база, чистый воздух, потрясающая природа, экологически чистые продукты.
Здесь 35 целебных источников и ключей. Известны и применяются в лечении и оздоровлении Белокурихинское, Искровское, Черновское месторождения радоновых вод. Туристы также выбирают Завьяловские источники, Бехтемирские минеральные серебросодержащие воды, добавляет Оксана Шустикова.
Стоимость — от трех тысяч рублей в сутки.
Колоссальное удовольствие
В поездку на Камчатку даже зимой обязательно берите с собой купальник, советуют туристы. Источники практически на каждом шагу, в гостиницах — бассейны с термальной водой, охлажденной до комфортной температуры.
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Жители Камчатки купаются в термальных источниках "Зеленовские озерки"
2 из 3
Налычевские термальные источники на реке Горячей в природном парке "Вулканы Камчатки", кластер — природный парк "Налычево"
3 из 3
Туристы купаются в Налычевских термальных источниках в природном парке "Вулканы Камчатки", кластер — природный парк "Налычево"
1 из 3
Жители Камчатки купаются в термальных источниках "Зеленовские озерки"
2 из 3
Налычевские термальные источники на реке Горячей в природном парке "Вулканы Камчатки", кластер — природный парк "Налычево"
3 из 3
Туристы купаются в Налычевских термальных источниках в природном парке "Вулканы Камчатки", кластер — природный парк "Налычево"
Правда, эксперты предупреждают, что из других российских регионов сюда добираться дорого, а иногда и тяжело: ко многим ключам нужно идти пешком, ехать на внедорожнике или лететь на вертолете.
Стоимость проживания в санаториях — от 3,5 тысячи рублей в сутки.