https://ria.ru/20201111/kurorty-1583936041.html

От Крыма до Камчатки: лучшие термальные курорты России

От Крыма до Камчатки: лучшие термальные курорты России

В этом году в Тюмени впервые официально открылся сезон термальных вод. Удивительно, но в будущем регион планирует стать столицей этого туристического... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T08:00

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. В этом году в Тюмени впервые официально открылся сезон термальных вод. Удивительно, но в будущем регион планирует стать столицей этого туристического направления в России. За звание придется побороться, конкуренция большая: Ставрополье, Краснодарский край, Крым, Камчатка. О лучших курортах России, где зимой можно окунуться в горячие источники, — в материале РИА Новости."Бесстыжие ванны" и Суворовские источникиНаверное, самый популярный бренд оздоровительного отдыха в России — Кавказские Минеральные Воды. Там есть даже бесплатные и общедоступные "Бесстыжие ванны" — на горе Машук: это каскад вымоин с минеральной водой. Такое название они получили еще в 1910 году, поскольку многие купались обнаженными. Но принимать их — неважно, в купальнике, плавках или без — стоит лишь по назначению врача: есть противопоказания!У каждого из городов-курортов — собственная основная специализация. В Кисловодске лечат сердечно-сосудистую и нервную системы, органы дыхания. В Ессентуках — желудочно-кишечный тракт и нарушения обмена веществ. В Железноводске — то же самое плюс болезни печени, почек, желчных и мочеполовых путей, гинекологию. В Пятигорске — опорно-двигательный аппарат, аллергические и кожные проблемы, органы зрения.Один из самых известных курортов — Суворовские термальные источники. Они славятся водой, чей особый щелочной состав нельзя создать химическим путем. Например, источник № 1 положительно влияет на нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную системы организма, нормализует артериальное давление, улучшает кровообращение.Стоимость отдыха и лечения в Кавминводах в среднем начинается от 3,5 тысячи рублей за номер в сутки.Источники со всеми удобствамиКлассическое направление для оздоровительного отдыха — Краснодарский край и соседняя Адыгея."Горячие ключи в горах Адыгеи — четвертый по значимости бренд региона после плато Лагонаки, водопадов и каньонов реки Белой, а также Азишского хребта", — объясняет Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям сервиса бронирования жилья для отдыха.В Краснодарском крае возле Александровского источника находится старейший бальнеологический курорт на Кавказе.А в Сочи расположен крупнейший термальный курорт Мацеста, где можно укрепить иммунитет и покататься на горных лыжах на трассах Красной Поляны.Стоимость проживания, как правило, — от трех тысяч рублей в сутки.Лечение и пляжОколо 80 термальных источников есть в Крыму. Примерно 15 из них работают круглый год.Здесь свои преимущества: оздоровительные процедуры можно сочетать с традиционным отдыхом на черноморских пляжах. Самые популярные места — Саки, Евпатория, поселки Ильинка и Низинное недалеко от Симферополя, а также Арабатская стрелка рядом с Азовским морем.По словам Оксаны Шустиковой, в среднем отдых на термальных источниках в ноябре и декабре обойдется от 1,5 до 1,8 тысячи рублей в сутки в Феодосии, Евпатории и Саках.Законсервированное море"У нас есть весь комплекс возможностей термального оздоровления и отдыха, — говорит замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. — В других регионах это направление чаще представлено чем-то одним: либо теплыми или горячими источниками, либо питьевой минеральной водой, либо целебными грязями".Замгубернатора отметил и транспортную доступность: от Москвы до Тюмени два часа лета, а добраться до источников от вокзала и аэропорта можно за полтора часа на такси или автобусе.Термальной водой лечат болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, нервной, мочеполовой и иммунной систем, аллергии. При этом каждый санаторий предлагает и просто оздоровительный отдых с купанием в бассейнах. Также к услугам гостей — уютные беседки, комнаты отдыха, кафе, банные комплексы, массажные кабинеты. Средняя стоимость — 1000-2000 рублей в сутки. Здравницы расположены в очень красивых местах, например на реках Тобол, Пышма, в Синицинском бору.Уникальная природаВ поисках оздоровительного отдыха в России можно забраться и подальше, чем Тюмень. Много целебных источников в районе озера Байкал. В основном — в поселках на территории Бурятии. По словам Юрия Кузнецова, условия отдыха разные: где-то есть базы отдыха, санатории и гостиницы, где-то инфраструктура отсутствует. Однако почти везде уникальная местная природа: долины, горы, реки, водопады.В Алтайском крае тоже есть все для отдыха и оздоровления — большая санаторно-курортная база, чистый воздух, потрясающая природа, экологически чистые продукты.Здесь 35 целебных источников и ключей. Известны и применяются в лечении и оздоровлении Белокурихинское, Искровское, Черновское месторождения радоновых вод. Туристы также выбирают Завьяловские источники, Бехтемирские минеральные серебросодержащие воды, добавляет Оксана Шустикова.Стоимость — от трех тысяч рублей в сутки.Колоссальное удовольствиеВ поездку на Камчатку даже зимой обязательно берите с собой купальник, советуют туристы. Источники практически на каждом шагу, в гостиницах — бассейны с термальной водой, охлажденной до комфортной температуры.Правда, эксперты предупреждают, что из других российских регионов сюда добираться дорого, а иногда и тяжело: ко многим ключам нужно идти пешком, ехать на внедорожнике или лететь на вертолете.Стоимость проживания в санаториях — от 3,5 тысячи рублей в сутки.

https://ria.ru/20201106/krym-1582792024.html

https://ria.ru/20201107/tyumen-1583513466.html

https://ria.ru/20201108/sochi-1583420025.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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