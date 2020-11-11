https://ria.ru/20201111/kurenie-1584197890.html

В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах

В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах

Курение на многолюдных улицах и остановках общественного транспорта запрещается в Турции с четверга из-за роста числа случаев коронавируса в стране, говорится в РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T22:34

2020-11-11T22:34

2020-11-11T22:34

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

турция

в мире

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АНКАРА, 11 ноя - РИА Новости. Курение на многолюдных улицах и остановках общественного транспорта запрещается в Турции с четверга из-за роста числа случаев коронавируса в стране, говорится в циркуляре МВД республики."Согласно ранее изданному циркуляру во всех общественных местах, кроме жилых домов, граждане обязаны носить маски без каких-либо исключений. Но при курении в таких местах некоторые люди снимают маски, опускают их вниз, не используя их правильно. В связи с этим с 12 ноября во всех провинциях вводится запрет на курение на многолюдных улицах и остановках общественного транспорта", - говорится в циркуляре.Отмечается, что "чрезвычайно важно обеспечить непрерывность использования масок для предотвращения распространения коронавируса, который легко передается через дыхание".Как заявил ранее глава минздрава Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции в среду составило 2693, это наибольший показатель с 29 апреля. Общее число зараженных превысило 400 тысяч, а умерших - 11 тысяч.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/turtsiya-1577004994.html

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, турция, в мире