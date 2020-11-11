https://ria.ru/20201111/kuba-1584092617.html

Власти Кубы рекомендуют туристам перед поездкой сдать тест на COVID-19

Власти Кубы рекомендуют туристам перед поездкой сдать тест на COVID-19

Посольство Кубы рекомендовало туроператорам и турагентам уведомлять туристов о важности проверки состояния здоровья перед вылетом на Остров Свободы, сообщает... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:45

2020-11-11T15:45

2020-11-11T15:45

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Посольство Кубы рекомендовало туроператорам и турагентам уведомлять туристов о важности проверки состояния здоровья перед вылетом на Остров Свободы, сообщает АТОР.Дипломаты обратились к участникам туррынка после того, как на первом чартерном рейсе из России на Кайо-Коко были обнаружены заболевшие. Как подчеркивается в сообщении кубинской стороны, "все больные уже имели явные симптомы, что было подтверждено с помощью ПЦР-теста, который проводится в аэропорту по прибытию".Представители кубинского туризма напомнили, что их страна не требует на въезде от иностранцев обязательного анализа на COVID-19, но обязывает провести его по прибытию.Гостей просят быть ответственными перед своей семьей, другими согражданами и местными жителями. В ведомстве напомнили, что кубинские курорты, которые сегодня открыты для россиян, не имели ни одного случая заражения короновирусом за всю эпидемию.Представитель кубинского туризма также сообщил, что министерство туризма страны изменило протокол пребывания на острове Кайо-Коко зараженных COVID-19. Так, путешественников с положительным тестом будут отправлять вместо военного госпиталя в отель Morón, который находится в 25 километрах от аэропорта. Эта гостиница будет временно перепрофилирована под лечение отдыхающих. Контактировавших с заболевшими иностранцев будут селить под наблюдение врачей в одну из четырехзвездочных гостиниц на три-четыре дня. После получения результатов повторного анализа гости смогут отправиться в оплаченный отель.Расходы на лечение коронавируса покрываются или за счет страховки путешественника, входящей в турпакет, или за счет кубинского полиса, который за 30 долларов можно приобрести уже по прибытию.

https://ria.ru/20201110/kuba-1583872874.html

https://ria.ru/20201110/kuba-1581718985.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отели, туристы, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, куба