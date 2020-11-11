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Крым намерен наладить прямые морские торговые маршруты с Никарагуа
Крым намерен наладить прямые морские торговые маршруты с Никарагуа
Прямые морские торговые маршруты с Никарагуа позволят оживить работу крымских портов и наладить поставки товаров на российские рынки, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T07:42
2020-11-11T07:48
олег белавенцев
георгий мурадов
никарагуа
республика крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Прямые морские торговые маршруты с Никарагуа позволят оживить работу крымских портов и наладить поставки товаров на российские рынки, заявил РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.Консульство Никарагуа открылось в Крыму во вторник. Почетным консулом назначен бывший полномочный представитель президента в крымском регионе Олег Белавенцев. Это первое представительство иностранного государства в республике после воссоединения с Россией. Расположено здание дипмиссии в Симферополе на улице Генерала Телегина, 16. Копию патента руководства Никарагуа по открытию консульства лично передала посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес Мехия. Никарагуа признало Крым частью России в 2014 году.По его словам, сфер сотрудничества между Крымом и Никарагуа достаточно много."Это торгово-экономические отношения. Никарагуа является одним из крупных поставщиков кофе на российский рынок. У нас, в Крыму, находятся кофемольные и фасовочные предприятия по кофе, которые могли бы активно работать на кофейном сырье из Никарагуа", - отметил Мурадов.Кроме того, по его словам, также достаточно большие возможности по поставкам морепродуктов и тропических фруктов, которые представляют интерес для России.Перспективны направления сотрудничества в сфере виноделия и виноградарства, обмена саженцами, наработками по защите растений от вредителей, считает он."Мы рассчитываем на приток студентов в крымские вузы. Есть целый ряд предложений от деятелей культуры и общественных структур по созданию Никарагуанского культурного центра", - подчеркнул Мурадов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201001/sanktsii-1578071812.html
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олег белавенцев, георгий мурадов, никарагуа, республика крым, экономика

Крым намерен наладить прямые морские торговые маршруты с Никарагуа

07:42 11.11.2020 (обновлено: 07:48 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкВид Севастополя
Вид Севастополя - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Прямые морские торговые маршруты с Никарагуа позволят оживить работу крымских портов и наладить поставки товаров на российские рынки, заявил РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
Консульство Никарагуа открылось в Крыму во вторник. Почетным консулом назначен бывший полномочный представитель президента в крымском регионе Олег Белавенцев. Это первое представительство иностранного государства в республике после воссоединения с Россией. Расположено здание дипмиссии в Симферополе на улице Генерала Телегина, 16. Копию патента руководства Никарагуа по открытию консульства лично передала посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес Мехия. Никарагуа признало Крым частью России в 2014 году.
"Мы рассчитываем, что торговые маршруты будут осуществляться напрямую через крымские порты, которые оживятся в ожидании деятельности. Таким образом никарагуанские товары, поскольку Никарагуа никаких санкций не боится, будут поступать в Россию через Крым", - сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, сфер сотрудничества между Крымом и Никарагуа достаточно много.
"Это торгово-экономические отношения. Никарагуа является одним из крупных поставщиков кофе на российский рынок. У нас, в Крыму, находятся кофемольные и фасовочные предприятия по кофе, которые могли бы активно работать на кофейном сырье из Никарагуа", - отметил Мурадов.
Кроме того, по его словам, также достаточно большие возможности по поставкам морепродуктов и тропических фруктов, которые представляют интерес для России.
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Перспективны направления сотрудничества в сфере виноделия и виноградарства, обмена саженцами, наработками по защите растений от вредителей, считает он.
"Мы рассчитываем на приток студентов в крымские вузы. Есть целый ряд предложений от деятелей культуры и общественных структур по созданию Никарагуанского культурного центра", - подчеркнул Мурадов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Олег БелавенцевГеоргий МурадовНикарагуаРеспублика КрымЭкономика
 
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