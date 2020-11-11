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Красноярские силовики пресекли деятельность сторонников боевиков
Красноярские силовики пресекли деятельность сторонников боевиков
Красноярские силовики пресекли деятельность студентов-сторонников запрещенного в России террористического движения, сообщает пресс-служба управления ФСБ по... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T08:39
2020-11-11T08:39
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 11 ноя - РИА Новости. Красноярские силовики пресекли деятельность студентов-сторонников запрещенного в России террористического движения, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю."УФСБ России по Красноярскому краю во взаимодействии с ГУМВД России по Красноярскому краю и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии пресечена деятельность граждан из среднеазиатских стран, являющихся сторонниками террористического движения "Джамаат Ансаруллох"*", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что восемь студентов красноярского вуза во время проведения религиозных сборов обсуждали и оправдывали деятельность боевиков. Кроме того, получены сведения о регулярной идеологической обработке функционерами движения членов группировки через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Силовики изъяли средства связи, а сами фигуранты задержаны и депортированы в государства, гражданами которых они являются.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20201110/terrorizm-1583955852.html
https://ria.ru/20200811/1575642265.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, происшествия

Красноярские силовики пресекли деятельность сторонников боевиков

08:39 11.11.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа
Сотрудники ОМОНа - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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КРАСНОЯРСК, 11 ноя - РИА Новости. Красноярские силовики пресекли деятельность студентов-сторонников запрещенного в России террористического движения, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.
"УФСБ России по Красноярскому краю во взаимодействии с ГУМВД России по Красноярскому краю и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии пресечена деятельность граждан из среднеазиатских стран, являющихся сторонниками террористического движения "Джамаат Ансаруллох"*", - говорится в сообщении.
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В ШОС заявили об опасности распространения террористической идеологии
В ведомстве пояснили, что восемь студентов красноярского вуза во время проведения религиозных сборов обсуждали и оправдывали деятельность боевиков. Кроме того, получены сведения о регулярной идеологической обработке функционерами движения членов группировки через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Силовики изъяли средства связи, а сами фигуранты задержаны и депортированы в государства, гражданами которых они являются.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Красноярский крайПроисшествия
 
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