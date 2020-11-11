https://ria.ru/20201111/kovid-1584065144.html

Выявлены случаи взаимного заражения коронавирусом норок и человека

Выявлены случаи взаимного заражения коронавирусом норок и человека

Нидерландские ученые провели полногеномное секвенирование вируса SARS-CoV-2, поразившего животных и людей на норковых фермах страны и выяснили, что... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T11:51

2020-11-11T11:51

2020-11-11T11:51

коронавирус covid-19

биология

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нидерланды

риа наука

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Нидерландские ученые провели полногеномное секвенирование вируса SARS-CoV-2, поразившего животных и людей на норковых фермах страны и выяснили, что первоначально занесенный человеком вирус активно распространился среди норок, после чего началась обратная передача. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.Из экспериментальных исследований известно, что, кроме человека, вирусом SARS-CoV-2 могут инфицироваться приматы, кошки, собаки, хорьки, хомяки, кролики, летучие мыши и норки. Первые вспышки коронавирусной инфекции на норковых фермах в Нидерландах зафиксировали в апреле 2020 года. Затем последовали и другие случаи.В ответ на это государство развернуло программу реагирования на зоонозные заболевания и была создана обширная система эпиднадзора. Нидерландские ученые при поддержке ВОЗ изучили в деталях развитие эпидемии на 16 норковых фермах, провели полногеномное секвенирование, чтобы определить штаммы вируса и пути его передачи.Исследователи пришли к выводу, что вирус на фермы первоначально был занесен человеком, и активно эволюционировал среди норок в начальный период заражения — за несколько недель до того, как был обнаружен. Затем, несмотря на усиление биобезопасности, началась обратная передача — от животных к человеку.Были предприняты жесткие меры и немедленно ликвидированы зараженные фермы, но инфекция распространялась — происходила передача, как пишут авторы, "неизвестными способами", между фермами в трех крупных кластерах. Возможно, считают ученые, это связано с переходом некоторых рабочих с одной фермы на другую.К концу июня 66 из 97 сотрудников норковых ферм, где проводились исследования, были инфицированы. Анализ геномов вируса SARS-CoV-2 выявил у животных большое разнообразие последовательностей, в основе которых лежит мутация D614G, принесенная человеком. По мнению авторов, это указывает на то, что вирус пережил множеством поколений, прежде чем обнаружили увеличение смертности среди животных.В то же время секвенирование выявило у людей штаммы вируса с сигнатурой последовательности животных, что свидетельствует об обратной передаче вируса от норок человеку. "Важно провести дополнительные исследования норок и других видов куньих, чтобы понять, рискуют ли эти виды стать резервуаром SARS-CoV-2. Крайне важно, чтобы сектор производства и торговли мехом не стал очагом для будущего распространения вируса", — пишут авторы статьи. Ученые не выявили случаев инфекции ни у каких других животных, живущих на фермах, кроме норок.

https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583983141.html

https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583809843.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, нидерланды