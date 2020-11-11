https://ria.ru/20201111/korotchenko-1584135185.html
Эксперт оценил потенциал нового пункта управления ядерными силами
Эксперт оценил потенциал нового пункта управления ядерными силами
Новый пункт управления стратегическими ядерными силами (СЯС) России будет способен выдержать быстрый глобальный удар США и отдать команду на возмездие, заявил... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:07
2020-11-11T16:07
2020-11-11T16:34
игорь коротченко
владимир путин
сша
безопасность
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Новый пункт управления стратегическими ядерными силами (СЯС) России будет способен выдержать быстрый глобальный удар США и отдать команду на возмездие, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.В среду президент России Владимир Путин сообщил о создании нового пункта управления стратегическими ядерными силами России, запас прочности которого будет "исключительно высоким".Эксперт отметил актуализацию данной проблемы в связи с выходом Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и возможным размещением соответствующих американских систем вооружений, нацеленных на Россию, в странах Центральной и Восточной Европы, Балтии, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.По его словам, Путин акцентирует внимание на том, что "наши командные системы управления СЯС, включая высшего звена, защищены даже в условиях первого удара по России, в том числе с применением ядерного оружия, и будут способны отдать команду на ответный запуск наших межконтинентальных баллистических и крылатых ракет для возмездия"."Это ключевой момент поддержания стратегической стабильности, который обесценивает любые попытки начать ядерную войну против России", - подчеркнул Коротченко.Быстрый глобальный удар (Prompt Global Strike) — военно-стратегическая концепция, разработанная по инициативе Пентагона, подразумевает нанесение удара обычным вооружением по любой точке планеты в течение часа - по аналогии с первым ядерным ударом при помощи межконтинентальных баллистических ракет в ядерной стратегии. США всегда допускали возможность использования ядерного оружия первыми, как гласит их ядерная доктрина 2010 года, "для узкого набора сценариев".
https://ria.ru/20201111/putin-1584113149.html
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Его запас прочности будет исключительно высоким" - Путин о пункте управления ядерными силами
"Его запас прочности будет исключительно высоким" - Путин о пункте управления ядерными силами
2020-11-11T16:07
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PT0M46S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь коротченко, владимир путин, сша, безопасность, в мире
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Новый пункт управления стратегическими ядерными силами (СЯС) России будет способен выдержать быстрый глобальный удар США и отдать команду на возмездие, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
.
В среду президент России Владимир Путин
сообщил о создании нового пункта управления стратегическими ядерными силами России, запас прочности которого будет "исключительно высоким".
"Путин акцентировал внимание на совершенствование защиты централизованной системы управления стратегическими ядерными силами неслучайно. Это связано с тем, что в США в настоящее время активно реализуется концепция мгновенного глобального удара, которая предусмотрена, в том числе, и для того, чтобы в определенной ситуации попытаться нанести обезоруживающий удар по объектам системы государственного и военного управления РФ", - сказал Коротченко.
Эксперт отметил актуализацию данной проблемы в связи с выходом Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и возможным размещением соответствующих американских систем вооружений, нацеленных на Россию, в странах Центральной и Восточной Европы, Балтии, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По его словам, Путин акцентирует внимание на том, что "наши командные системы управления СЯС, включая высшего звена, защищены даже в условиях первого удара по России, в том числе с применением ядерного оружия, и будут способны отдать команду на ответный запуск наших межконтинентальных баллистических и крылатых ракет для возмездия".
"Это ключевой момент поддержания стратегической стабильности, который обесценивает любые попытки начать ядерную войну против России", - подчеркнул Коротченко.
Быстрый глобальный удар (Prompt Global Strike) — военно-стратегическая концепция, разработанная по инициативе Пентагона, подразумевает нанесение удара обычным вооружением по любой точке планеты в течение часа - по аналогии с первым ядерным ударом при помощи межконтинентальных баллистических ракет в ядерной стратегии. США
всегда допускали возможность использования ядерного оружия первыми, как гласит их ядерная доктрина 2010 года, "для узкого набора сценариев".