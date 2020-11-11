https://ria.ru/20201111/korotchenko-1584135185.html

Эксперт оценил потенциал нового пункта управления ядерными силами

Эксперт оценил потенциал нового пункта управления ядерными силами

Новый пункт управления стратегическими ядерными силами (СЯС) России будет способен выдержать быстрый глобальный удар США и отдать команду на возмездие, заявил... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:07

2020-11-11T16:07

2020-11-11T16:34

игорь коротченко

владимир путин

сша

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/147308/90/1473089015_0:0:800:450_1400x0_80_0_0_87559c40ac51c0d9553d9a875085b03c.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Новый пункт управления стратегическими ядерными силами (СЯС) России будет способен выдержать быстрый глобальный удар США и отдать команду на возмездие, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.В среду президент России Владимир Путин сообщил о создании нового пункта управления стратегическими ядерными силами России, запас прочности которого будет "исключительно высоким".Эксперт отметил актуализацию данной проблемы в связи с выходом Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и возможным размещением соответствующих американских систем вооружений, нацеленных на Россию, в странах Центральной и Восточной Европы, Балтии, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.По его словам, Путин акцентирует внимание на том, что "наши командные системы управления СЯС, включая высшего звена, защищены даже в условиях первого удара по России, в том числе с применением ядерного оружия, и будут способны отдать команду на ответный запуск наших межконтинентальных баллистических и крылатых ракет для возмездия"."Это ключевой момент поддержания стратегической стабильности, который обесценивает любые попытки начать ядерную войну против России", - подчеркнул Коротченко.Быстрый глобальный удар (Prompt Global Strike) — военно-стратегическая концепция, разработанная по инициативе Пентагона, подразумевает нанесение удара обычным вооружением по любой точке планеты в течение часа - по аналогии с первым ядерным ударом при помощи межконтинентальных баллистических ракет в ядерной стратегии. США всегда допускали возможность использования ядерного оружия первыми, как гласит их ядерная доктрина 2010 года, "для узкого набора сценариев".

https://ria.ru/20201111/putin-1584113149.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Его запас прочности будет исключительно высоким" - Путин о пункте управления ядерными силами "Его запас прочности будет исключительно высоким" - Путин о пункте управления ядерными силами 2020-11-11T16:07 true PT0M46S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь коротченко, владимир путин, сша, безопасность, в мире