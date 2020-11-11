https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584199340.html
В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве за сутки, общее число умерших в столице достигло 7573, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T23:06
2020-11-11T23:06
2020-11-11T23:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве за сутки, общее число умерших в столице достигло 7573, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончался 71 пациент, у которого был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 73 умерших.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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