https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584199340.html

В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве за сутки, общее число умерших в столице достигло 7573, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T23:06

2020-11-11T23:06

2020-11-11T23:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве за сутки, общее число умерших в столице достигло 7573, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончался 71 пациент, у которого был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 73 умерших.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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