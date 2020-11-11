https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584196769.html

Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом

Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом

Шоумен и телеведущий Сергей Светлаков сообщил РИА Новости, что попал в больницу с коронавирусом. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T22:21

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культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей светлаков

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Шоумен и телеведущий Сергей Светлаков сообщил РИА Новости, что попал в больницу с коронавирусом."Есть небольшое поражение в легких от COVID и температура. Врачи убедили лечь в больницу на терапию. Глобально все под контролем. Спасибо", — рассказал он.Светлаков известен участием в таких проектах, как "Наша Russia", "Прожекторперисхилтон", "Comedy-баттл", ролям в фильмах "Горько!", "Елки", "Жених".

https://ria.ru/20201021/kutsenko-1580834647.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей светлаков