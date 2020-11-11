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https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584196769.html
Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
Шоумен и телеведущий Сергей Светлаков сообщил РИА Новости, что попал в больницу с коронавирусом. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T22:21
2020-11-11T22:39
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей светлаков
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Шоумен и телеведущий Сергей Светлаков сообщил РИА Новости, что попал в больницу с коронавирусом."Есть небольшое поражение в легких от COVID и температура. Врачи убедили лечь в больницу на терапию. Глобально все под контролем. Спасибо", — рассказал он.Светлаков известен участием в таких проектах, как "Наша Russia", "Прожекторперисхилтон", "Comedy-баттл", ролям в фильмах "Горько!", "Елки", "Жених".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей светлаков

Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом

22:21 11.11.2020 (обновлено: 22:39 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер Сергей Светлаков
Актер Сергей Светлаков - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Шоумен и телеведущий Сергей Светлаков сообщил РИА Новости, что попал в больницу с коронавирусом.
"Есть небольшое поражение в легких от COVID и температура. Врачи убедили лечь в больницу на терапию. Глобально все под контролем. Спасибо", — рассказал он.
Светлаков известен участием в таких проектах, как "Наша Russia", "Прожекторперисхилтон", "Comedy-баттл", ролям в фильмах "Горько!", "Елки", "Жених".
Актер Гоша Куценко - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Светлаков
 
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