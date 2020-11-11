https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584181302.html
Центр Гамалеи работает над препаратом от COVID-19 на основе антител
Центр Гамалеи работает над препаратом от COVID-19 на основе антител
Центр Гамалеи разрабатывает препарат от коронавирусной инфекции на основе антител, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T19:46
2020-11-11T19:46
2020-11-11T19:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Центр Гамалеи разрабатывает препарат от коронавирусной инфекции на основе антител, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Блестяще можем создавать эти (моноклональные) антитела, девять месяцев уговариваем Минздрав немного дать денег. Две или три недели тому назад, когда (президент США Дональд) Трамп выздоровел, начали давать деньги... Команда института Гамалеи имеет и уже создала такой препарат", - сказал Гинцбург на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help.Он выразил надежду, что примерно через год препарат будет зарегистрирован.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/grib-1584079749.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество