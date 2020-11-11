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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584180394.html
Число умерших от коронавируса в Британии превысило 50 тысяч
Число умерших от коронавируса в Британии превысило 50 тысяч
Число умерших от коронавируса в Великобритании с начала пандемии превысило 50 тысяч человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T19:40
2020-11-11T19:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
англия
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 11 ноя - РИА Новости, Мария Табак. Число умерших от коронавируса в Великобритании с начала пандемии превысило 50 тысяч человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 22 950, скончались 595 человека - самое большое количество с мая.Днем ранее диагноз был подтвержден у 20 412 человек, скончались 532.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 256 725 человек, скончались 50 365.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Англии с 5 ноября действует режим карантина. Особенно тяжелая ситуация сложилась на севере страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, англия, великобритания, в мире

Число умерших от коронавируса в Британии превысило 50 тысяч

19:40 11.11.2020
 
© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© AP Photo / Frank Augstein
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 11 ноя - РИА Новости, Мария Табак. Число умерших от коронавируса в Великобритании с начала пандемии превысило 50 тысяч человек, свидетельствуют данные минздрава страны.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 22 950, скончались 595 человека - самое большое количество с мая.
Днем ранее диагноз был подтвержден у 20 412 человек, скончались 532.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 256 725 человек, скончались 50 365.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Англии с 5 ноября действует режим карантина. Особенно тяжелая ситуация сложилась на севере страны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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