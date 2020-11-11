https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584180394.html

Число умерших от коронавируса в Британии превысило 50 тысяч

Число умерших от коронавируса в Британии превысило 50 тысяч

Число умерших от коронавируса в Великобритании с начала пандемии превысило 50 тысяч человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T19:40

2020-11-11T19:40

2020-11-11T19:40

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

англия

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 11 ноя - РИА Новости, Мария Табак. Число умерших от коронавируса в Великобритании с начала пандемии превысило 50 тысяч человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 22 950, скончались 595 человека - самое большое количество с мая.Днем ранее диагноз был подтвержден у 20 412 человек, скончались 532.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 256 725 человек, скончались 50 365.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Англии с 5 ноября действует режим карантина. Особенно тяжелая ситуация сложилась на севере страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

англия

великобритания

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, англия, великобритания, в мире