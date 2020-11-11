https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584180394.html
Число умерших от коронавируса в Британии превысило 50 тысяч
Число умерших от коронавируса в Британии превысило 50 тысяч
Число умерших от коронавируса в Великобритании с начала пандемии превысило 50 тысяч человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T19:40
2020-11-11T19:40
2020-11-11T19:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
англия
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:107:2929:1755_1400x0_80_0_0_382ebd0b459d3f741d6cdc7eea81cfa2.jpg
ЛОНДОН, 11 ноя - РИА Новости, Мария Табак. Число умерших от коронавируса в Великобритании с начала пандемии превысило 50 тысяч человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 22 950, скончались 595 человека - самое большое количество с мая.Днем ранее диагноз был подтвержден у 20 412 человек, скончались 532.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 256 725 человек, скончались 50 365.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Англии с 5 ноября действует режим карантина. Особенно тяжелая ситуация сложилась на севере страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
англия
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_223:0:2706:1862_1400x0_80_0_0_672d3144588d169d58fc422ecccee11c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, англия, великобритания, в мире