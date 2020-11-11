https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584124792.html

Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказал о мутации генома коронавируса

Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказал о мутации генома коронавируса

Не более 1% генома коронавируса мутировало в настоящий момент, заявил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:31

2020-11-11T15:31

2020-11-11T15:31

распространение нового коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Не более 1% генома коронавируса мутировало в настоящий момент, заявил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Мутация закрепляется, но на самом деле не более 1% генома мутировало в настоящий момент. И утяжелений, к счастью, не отмечается", - сказал Горелов на круглом столе, посвященном работе региональных систем здравоохранения в период пандемии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество