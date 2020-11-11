Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584118431.html
В Москве появились новые гробы для умерших от коронавируса
В Москве появились новые гробы для умерших от коронавируса
Гробы с герметичной прозрачной крышкой для похорон умерших от коронавируса появились в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ритуала". РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:07
2020-11-11T15:08
распространение нового коронавируса
артем екимов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
гбу "ритуал"
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570026313_0:124:3204:1926_1400x0_80_0_0_dffe2869cad5287fc7ca7d9f1e838295.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Гробы с герметичной прозрачной крышкой для похорон умерших от коронавируса появились в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ритуала".В пресс-службе отметили, что в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции ГБУ "Ритуал" разработало специальную технологию по организации церемонии прощания с усопшим, имевшим при жизни такой диагноз."Учитывая ранее существовавшие ограничения и ориентируясь на соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности, а также понимая потребность граждан в традиционном прощании, ГБУ "Ритуал" ввело новую услугу прощания в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой", – цитируют в пресс-службе директора "Ритуала" Артёма Екимова.В ведомстве отмечают, что промежуточная крышка из оргстекла монтируется в дополнение к основной крышке. Все соединения полностью герметичны. Подобная технология также позволяет избежать возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим, имевшим коронавирусную инфекцию."В прощальных залах и на кладбищах Москвы по-прежнему сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты - маски, перчатки. Также для безопасности присутствующих на похоронах ГБУ "Ритуал" продолжает оказывать бесплатную услугу "Прощание онлайн" и комплекс дистанционных услуг, который включает уборку и благоустройство захоронений, возложение цветов, окраску оград и крестов, озеленение участков, установку надмогильных сооружений и другие", - подчеркнули в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570026313_237:0:2968:2048_1400x0_80_0_0_4cd9aa5dda518f221236c55ef7749948.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
артем екимов , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, гбу "ритуал", москва, общество

В Москве появились новые гробы для умерших от коронавируса

15:07 11.11.2020 (обновлено: 15:08 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевМашина ритуальной службы на дороге
Машина ритуальной службы на дороге - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Гробы с герметичной прозрачной крышкой для похорон умерших от коронавируса появились в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ритуала".
В пресс-службе отметили, что в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции ГБУ "Ритуал" разработало специальную технологию по организации церемонии прощания с усопшим, имевшим при жизни такой диагноз.
"Учитывая ранее существовавшие ограничения и ориентируясь на соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности, а также понимая потребность граждан в традиционном прощании, ГБУ "Ритуал" ввело новую услугу прощания в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой", – цитируют в пресс-службе директора "Ритуала" Артёма Екимова.
В ведомстве отмечают, что промежуточная крышка из оргстекла монтируется в дополнение к основной крышке. Все соединения полностью герметичны. Подобная технология также позволяет избежать возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим, имевшим коронавирусную инфекцию.
"В прощальных залах и на кладбищах Москвы по-прежнему сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты - маски, перчатки. Также для безопасности присутствующих на похоронах ГБУ "Ритуал" продолжает оказывать бесплатную услугу "Прощание онлайн" и комплекс дистанционных услуг, который включает уборку и благоустройство захоронений, возложение цветов, окраску оград и крестов, озеленение участков, установку надмогильных сооружений и другие", - подчеркнули в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаАртем ЕкимовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ГБУ "Ритуал"МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
00:28В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
Лента новостейМолния