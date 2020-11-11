В Москве появились новые гробы для умерших от коронавируса
15:07 11.11.2020 (обновлено: 15:08 11.11.2020)
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Гробы с герметичной прозрачной крышкой для похорон умерших от коронавируса появились в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ритуала".
В пресс-службе отметили, что в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции ГБУ "Ритуал" разработало специальную технологию по организации церемонии прощания с усопшим, имевшим при жизни такой диагноз.
"Учитывая ранее существовавшие ограничения и ориентируясь на соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности, а также понимая потребность граждан в традиционном прощании, ГБУ "Ритуал" ввело новую услугу прощания в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой", – цитируют в пресс-службе директора "Ритуала" Артёма Екимова.
В ведомстве отмечают, что промежуточная крышка из оргстекла монтируется в дополнение к основной крышке. Все соединения полностью герметичны. Подобная технология также позволяет избежать возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим, имевшим коронавирусную инфекцию.
"В прощальных залах и на кладбищах Москвы по-прежнему сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты - маски, перчатки. Также для безопасности присутствующих на похоронах ГБУ "Ритуал" продолжает оказывать бесплатную услугу "Прощание онлайн" и комплекс дистанционных услуг, который включает уборку и благоустройство захоронений, возложение цветов, окраску оград и крестов, озеленение участков, установку надмогильных сооружений и другие", - подчеркнули в пресс-службе.
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