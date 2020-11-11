https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584118431.html

В Москве появились новые гробы для умерших от коронавируса

В Москве появились новые гробы для умерших от коронавируса

Гробы с герметичной прозрачной крышкой для похорон умерших от коронавируса появились в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ритуала". РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:07

2020-11-11T15:07

2020-11-11T15:08

распространение нового коронавируса

артем екимов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

гбу "ритуал"

москва

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Гробы с герметичной прозрачной крышкой для похорон умерших от коронавируса появились в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ритуала".В пресс-службе отметили, что в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции ГБУ "Ритуал" разработало специальную технологию по организации церемонии прощания с усопшим, имевшим при жизни такой диагноз."Учитывая ранее существовавшие ограничения и ориентируясь на соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности, а также понимая потребность граждан в традиционном прощании, ГБУ "Ритуал" ввело новую услугу прощания в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой", – цитируют в пресс-службе директора "Ритуала" Артёма Екимова.В ведомстве отмечают, что промежуточная крышка из оргстекла монтируется в дополнение к основной крышке. Все соединения полностью герметичны. Подобная технология также позволяет избежать возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим, имевшим коронавирусную инфекцию."В прощальных залах и на кладбищах Москвы по-прежнему сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты - маски, перчатки. Также для безопасности присутствующих на похоронах ГБУ "Ритуал" продолжает оказывать бесплатную услугу "Прощание онлайн" и комплекс дистанционных услуг, который включает уборку и благоустройство захоронений, возложение цветов, окраску оград и крестов, озеленение участков, установку надмогильных сооружений и другие", - подчеркнули в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем екимов , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, гбу "ритуал", москва, общество